Noticias e indicadores de América Latina (29 de octubre)

AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS

-La Reserva Federal comunica su decisión sobre tasas de interés, tras lo cual su presidente, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa. -La Asociación de Banqueros Hipotecarios publica cifras sectoriales semanales. -La Administración de Información de Energía (EIA) publica su informe de inventarios semanales de petróleo y productos derivados.

BRASIL

-El Banco Central publica cifras de crédito de septiembre. RESTO DEL MUNDO

-La presidenta del Banco Central Europeo, Chrsitine Lagarde, habla en un evento del Banco de Italia. -El presidente de Estados Unidos se reúne con su par surcoreano, Lee Jae Myung.

MERCADOS GLOBALES

HURACÁN MELISSA- El huracán Melissa azotó Cuba, horas después de causar estragos en la vecina Jamaica, siendo el ciclón más potente jamás registrado en el país insular caribeño. Melissa azotó la costa meridional del este de Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

EEUU COREA DEL SUR- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se había alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur. En una cena ofrecida por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, Trump afirmó más tarde que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

NVIDIA- Nvidia se disponía a abrir el miércoles por encima de un valor de mercado de 5 billones de dólares, convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar ese hito tras un potente repunte que ha convertido al diseñador de chips en la pieza central del auge de la inteligencia artificial. Las acciones de la empresa con sede en Santa Clara, California, subían un 2,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que su consejero delegado, Jensen Huang, anunciara pedidos de chips de inteligencia artificial por valor de US$500.000 millones y planes para construir siete superordenadores para el Gobierno de Estados Unidos.

PAÍSES BAJOS- Los votantes neerlandeses eligen entre redoblar el nacionalismo antiinmigración del populista Geert Wilders, que hundió la última coalición conservadora tras dos años de fractura, o volver al centro. En un momento en que los partidos nacionalistas encabezan las encuestas en Reino Unido, Francia y Alemania, las elecciones generales neerlandesas son una prueba de si el populismo puede ampliar su alcance o si ha tocado techo en algunas partes de Europa.

ESPAÑA- La economía española creció a un ritmo del 0,6% en el tercer trimestre, ligeramente inferior al 0,8% del trimestre anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística.

Aun así, España ha superado sistemáticamente a sus socios de la zona euro gracias al auge del sector turístico tras la pandemia, la solidez del mercado laboral favorecida por la inmigración, la financiación de la Unión Europea y el abaratamiento de la energía.

SOJA- La empresa estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense, dijeron dos fuentes comerciales, las primeras compras del país de la cosecha estadounidense de este año, poco antes de una cumbre de los líderes Donald Trump y Xi Jinping. Mientras los dos países luchan por los aranceles comerciales, la falta de compras chinas ha costado a los agricultores estadounidenses miles de millones de dólares en ventas perdidas, después de que apoyaran en gran medida a Trump en sus campañas para la presidencia.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses bajó en octubre debido a la preocupación de los hogares por la disponibilidad de puestos de trabajo en los próximos seis meses y la persistencia de precios más altos a causa de los aranceles a las importaciones. El Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor cayó a 94,6 este mes desde los 95,6 revisados al alza de septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice caería a 93,2 desde 94,2. NVIDIA COMPUTADORES- El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que el líder en chips de inteligencia artificial construirá siete nuevos superordenadores para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y que la empresa tiene 500.000 millones de dólares en reservas para sus microprocesadores de IA. Los superordenadores que Nvidia está construyendo para el Departamento de Energía ayudarán en parte a Estados Unidos a mantener y desarrollar su arsenal de armas nucleares. WALL STREET- Los tres principales índices de Wall Street volvieron a tocar máximos históricos gracias al alza de las acciones de Nvidia, tras conocerse que construirá supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y al optimismo de los inversores por los resultados. Esta semana se esperan resultados trimestrales clave de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, y Meta Platforms. Los inversores están ansiosos por conocer los detalles de las empresas sobre el gasto en IA. MICROSOFT OPENAI- Microsoft y OpenAI llegaron a un acuerdo para que el desarrollador de ChatGPT se reestructure y se convierta en una sociedad de beneficio público que puede lucrar, y que valora a OpenAI en 500.000 millones de dólares y le da más libertad para hacer negocios. Microsoft tendrá una participación de unos 135.000 millones de dólares -o el 27%- en OpenAI Group PBC, que estará controlada por la OpenAI Foundation, una organización sin ánimo de lucro.

Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, está revisando la viabilidad del proyecto de gas en aguas profundas Lakach con la petrolera estatal Pemex y realizando nuevos análisis para definir qué hacer con el campo, dijo el martes un directivo de la empresa. Grupo Carso firmó un acuerdo el año pasado para asociarse con Pemex y desarrollar el campo Lakach, en el Golfo de México, buscando revivir un proyecto que la estatal había abandonado dos veces debido a los altos costos.

REDADA.- Al menos 64 personas fallecieron en la operación policial más mortal de la que se tenga registro en Río de Janeiro, dijo un funcionario estatal a Reuters, y que tuvo por objetivo una gran banda criminal, a solo días de que la ciudad brasileña acoja importantes eventos relacionados con la cumbre mundial sobre el clima de la COP30. La cifra de muertos confirmada por el gobernador de Río, Claudio Castro, entre los que había cuatro policías, fue más del doble de la anterior operación policial más mortífera en Río. (REUTERS JLL RF/)