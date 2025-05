Noticias e indicadores de América Latina (30 de mayo)

AGENDA DEL VIERNES

EEUU

* Se publica el sondeo de la Universidad de Michigan sobre Confianza del Consumidor.

* Los miembros de la Reserva Federal Mary Daly, Lorie Logan, Raphael Bostic y Austan Goolsbee se presentan en diversos eventos.

* El Departamento de Comercio publica el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal.

MÉXICO * Se publica el dato de desempleo.

FED INFLACIÓN- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que las autoridades monetarias podrían recortar las tasas de interés dos veces este año, tal y como habían previsto en marzo, pero que por el momento deben mantenerse estables para asegurarse de que la inflación está en camino de alcanzar el objetivo del 2% fijado por el banco central. "Mientras la inflación se sitúe por encima del objetivo y haya cierta incertidumbre sobre la rapidez con la que puede volver al 2%, entonces la inflación será mi objetivo, porque el mercado laboral está en buena forma", dijo Daly en una entrevista con Reuters tras una aparición en el Rotary Club de Oakland.

BCE CRIPTOMONEDAS- Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia y responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, pidió una estrecha vigilancia de los riesgos para la reputación a los que se enfrentan los bancos al prestar servicios de criptoactivos a sus clientes. El mayor banco italiano, Intesa Sanpaolo, llevó a cabo en enero lo que su presidente ejecutivo, Carlo Messina, describió como "una prueba" al comprar un millón de euros en bitcoines, la mayor moneda digital del mundo.

ESPAÑA INFLACIÓN- La tasa de inflación en España a doce meses armonizada con la Unión Europea cayó en mayo a su nivel más bajo desde octubre, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que la caída de los precios del ocio y la cultura ayudó a paliar otras alzas. La inflación se redujo al 1,9% en mayo, desde el 2,2% registrado hasta abril, según el INE. La tasa no era tan baja desde el 1,8% tocado en octubre.

EEUU GRIFOLS- Una corte de Nueva York halló pruebas suficientes para seguir adelante con la demanda por difamación interpuesta por la farmacéutica española Grifols contra el fondo bajista Gotham City Research. Basándose en sus conclusiones, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó una solicitud presentada por Gotham City para archivar la demanda, pero sí la redujo al rechazar algunas alegaciones, según una sentencia.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU ARANCELES- Una corte federal de apelaciones restableció los aranceles más amplios impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión se produjo un día después de que un tribunal de comercio dictaminó que el mandatario se excedió en su autoridad al imponerlos y ordenó un bloqueo inmediato. La orden del Tribunal de Apelaciones no proporcionó razonamiento, pero solicitó respuestas de los demandantes antes del 5 de junio y del gobierno antes del 9 de junio. El fallo previo del Tribunal de Comercio Internacional había amenazado con anular o retrasar la imposición de los aranceles. TASAS- Trump comunicó en una reunión privada al jefe de la Fed, Jerome Powell, que está cometiendo un "error" al no bajar las tasas. La opinión, que el presidente ha expresado públicamente durante meses, fue entregada en persona. La reunión abordó la evolución económica, incluyendo crecimiento, empleo e inflación. Una portavoz de la Casa Blanca confirmó que Trump expresó su creencia de que no bajar las tasas pone a Estados Unidos en desventaja económica frente a China y otros países. WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron levemente al alza, impulsadas por el avance de Nvidia tras sus resultados trimestrales. Los inversores también asimilaron a última hora un fallo judicial que restableció los aranceles más radicales de Trump. Nvidia subió después de informar resultados de ventas optimistas, gracias a clientes que acumulan chips de inteligencia artificial antes de restricciones a la exportación. GANANCIAS - Las ganancias de las empresas estadounidenses cayeron de forma brusca en el primer trimestre y podrían seguir viéndose mermadas este año. El motivo son los mayores costos derivados de los aranceles, que amenazan con socavar la expansión económica. Los beneficios de la producción corriente cayeron 118.100 millones de dólares el pasado trimestre, el mayor descenso desde el cuarto trimestre de 2020. Los aranceles a la importación de Trump han ensombrecido la economía, golpeando la confianza empresarial y de los consumidores. DESEMPLEO- El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada. Paralelamente, la tasa de desempleo pareció repuntar en mayo a medida que las condiciones del mercado laboral continúan suavizándose. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 14.000, a 240.000 ajustadas estacionalmente. Aunque la acumulación de trabajadores por parte de los empresarios apuntala el mercado, ha habido un repunte de despidos por la incertidumbre económica y la política comercial. INCERTIDUMBRE- Los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México coincidieron en su más reciente decisión de tasas. Señalaron que el periodo ha estado marcado por la incertidumbre debido a los anuncios de política comercial a nivel mundial. Las minutas de la reunión del banco central mexicano señalaron que "algunos indicadores de actividad sorprendieron a la baja, debido en parte a los efectos de la incertidumbre comercial en el nivel global". (Reuters JL JLL APF CS)