Noticias e indicadores de América Latina (30 de octubre)

AGENDA DEL JUEVES MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publica cifras adelantadas del producto interno bruto del tercer trimestre.

CHILE

-El Instituto Nacional de Estadísticas publica la tasa de desempleo de septiembre y cifras de producción de cobre del mismo mes.

RESTO DEL MUNDO

-El Banco Central Europeo decide su política monetaria y su presidenta, Christine Lagarde, ofrece una rueda de prensa.

EEUU CHINA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había acordado con el presidente Xi Jinping recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras estadounidenses de soja y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras. Las conversaciones cara a cara de Trump con Xi en la ciudad surcoreana de Busan, sus primeras desde 2019, marcaron el final del viaje relámpago del presidente estadounidense por Asia, en el que también promocionó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y los países del sudeste asiático.

HURACÁN MELISSA- El huracán Melissa azotó el norte del Caribe y se le vio ganar velocidad a medida que avanzaba por mar abierto hacia las islas Bermudas, dejando a su paso una estela de fuertes vientos y destrucción desde Jamaica hasta Cuba y Haití. La población de Bahamas y de las cercanas Islas Turcas y Caicos se agazapó mientras la tormenta los azotaba con ráfagas peligrosas y lluvia. A unos 1100 kilómetros al noreste de la última posición de la tormenta, los habitantes de Bermudas se preparaban para su llegada, prevista para la tarde.

ZONA EURO PIB- La economía de la eurozona creció más rápido de lo esperado el pasado trimestre, gracias a que el dinamismo del consumo compensó el estancamiento de las exportaciones y las persistentes dificultades del sobredimensionado sector industrial alemán, mostraron nuevos datos de Eurostat. La economía de los 20 países que comparten el euro creció un 0,2% en el tercer trimestre, superando las expectativas de un aumento del 0,1% según un sondeo de Reuters, con Francia y España creciendo muy por encima de la media y equilibrando el estancamiento de Alemania e Italia.

TECNOLÓGICAS IA- Tres de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos anunciaron planes para acelerar el gasto de capital durante el próximo año, pero los inversores se mostraron más favorables a la capacidad de Alphabet, matriz de Google, de financiar sus planes con su flujo de caja.

Alphabet, Microsoft y Meta, propietaria de Facebook, anunciaron planes para aumentar sus gastos de capital anuales, mientras invierten en chips y centros de datos.

PIB.- El producto interior bruto de Alemania se estancó en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, lo que pone de relieve la lucha que afronta la mayor economía de Europa para recuperar el impulso en un escenario de descenso de las exportaciones. El estancamiento estuvo en línea con las previsiones, según los datos preliminares de la oficina de estadística, después de que la economía se contrajera un 0,3% en el trimestre anterior por la debilidad de la demanda mundial y los aranceles estadounidenses a las importaciones, que lastraron las exportaciones.

LOUVRE.- La policía ha detenido a otros cinco sospechosos relacionados con el robo de joyas valoradas en US$102 millones de la galería Apolo del museo del Louvre, informó la fiscal de París, que ha expresado su esperanza de que los últimos acontecimientos les ayuden a encontrar las joyas. La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo a la emisora de radio RTL que los sospechosos, uno de los cuales fue identificado gracias a las huellas de ADN en la escena del crimen, habían sido detenidos en redadas coordinadas en distintos puntos de la capital el miércoles por la noche.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES

TASAS.- Una Reserva Federal estadounidense dividida recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual y anunció que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro, después de que los mercados monetarios dieron señales de que la liquidez escaseaba. El recorte de tasas, que incluyó un guiño a las limitaciones de datos a las que se enfrenta el banco central durante el actual cierre parcial del Gobierno federal, suscitó la disidencia de dos responsables de política monetaria. EEUU VIVIENDA.- Los contratos de compra de viviendas usadas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en septiembre, probablemente porque la preocupación por el mercado laboral dejó al margen a los posibles compradores a pesar de la bajada de las tasas hipotecarias. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó de que las ventas pendientes de viviendas del mes pasado se mantuvieron estables, tras un aumento del 4,2% revisado al alza en agosto. WALL STREET.- El Dow Jones terminó a la baja y el S&P 500 cerró casi plano el miércoles después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que otra baja del costo del crédito en diciembre está lejos de estar garantizada. El Nasdaq subió, impulsado por Nvidia, que durante la sesión superó los 5 billones de dólares de valoración bursátil.

RESULTADOS- Microsoft dijo que gastó casi US$35.000 millones en inteligencia artificial (IA) en su primer trimestre fiscal, lo que superó las expectativas del mercado y eclipsó el crecimiento de su negocio de computación en la nube. Los gastos de capital de Microsoft en el trimestre se situaron en US$34.900 millones, frente a las estimaciones de US$30.340 millones de Visible Alpha.

CHIPS- Las automotrices de todo el mundo se afanan por encontrar chips y comprobar con los proveedores si tienen suficientes reservas, ante la creciente escasez de semiconductores relacionada con la empresa neerlandesa Nexperia, que amenaza la producción de automóviles en todo el sector. Pekín prohibió las exportaciones de productos de Nexperia desde China después de que el Gobierno neerlandés se hizo con el control del fabricante de chips el mes pasado, alegando preocupación por la transferencia de tecnología a su matriz china, Wingtech, señalada por Estados Unidos como posible riesgo para la seguridad nacional.

MÉXICO EEUU- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el anuncio de Washington de revocar la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos y cancelar vuelos de pasajeros y carga desde el segundo mayor aeropuerto de la capital, y anunció que pedirá una reunión bilateral de alto nivel. La decisión, anunciada el martes por el Departamento de Transporte estadounidense, abre un nuevo frente entre ambos países, que se suma a los ya existentes en materia arancelaria y comercial, y por el cierre de la frontera al ganado mexicano a causa de la plaga del gusano barrenador. (REUTERS JLL RF/)