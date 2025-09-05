Noticias e indicadores de América Latina (5 de septiembre)

LA AGENDA DEL VIERNES

EEUU:

- El Departamento del Trabajo publica el dato de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo de agosto.

BRASIL:

- Se publica el índice de precios al productor y el dato de ventas de automóviles.

INFLACIÓN FAO- Los precios mundiales de los alimentos básicos rondaron en agosto su nivel más alto en más de dos años, y el encarecimiento de la carne, el azúcar y el aceite vegetal contrarrestó el abaratamiento de los cereales y los productos lácteos, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). El índice de precios alimentarios de la FAO, que mide los cambios mensuales en los precios de una cesta de alimentos básicos comercializados a nivel internacional, se situó en 130,1 puntos en agosto, frente a la cifra revisada de 130,0 en julio, y un 6,9% más que un año antes.

ALEMANIA INDUSTRIA- Los pedidos industriales alemanes cayeron inesperadamente en julio debido a un descenso de los pedidos a gran escala, mostraron datos oficiales. Los pedidos industriales alemanes disminuyeron un 2,9% respecto al mes anterior, sobre una base desestacionalizada y ajustada al calendario, dijo el viernes la oficina federal de estadística. Una encuesta de Reuters entre analistas apuntaba a una subida del 0,5%.

EUROZONA PIB- La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,1% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que coincidieron con las expectativas del mercado. La lectura anterior para el trimestre también estimaba una variación del PIB del +0,1%. BBVA SABADELL- El supervisor del mercado de valores español, CNMV, aprobó la oferta pública de adquisición (OPA) de 14.900 millones de euros de BBVA para adquirir Banco Sabadell. Por otra parte, BBVA informó de que había recibido autorización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde también cotizan sus acciones, para rebajar el umbral de aceptación de la OPA sobre Sabadell del 50% al 30% de los derechos de voto. No obstante, BBVA tendría que lanzar una segunda OPA en efectivo en el plazo de un mes sobre el resto de las acciones de Sabadell.

INCENDIOS ONU- Según un informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año pasado los incendios, probablemente provocados por el cambio climático, contribuyeron significativamente a la contaminación atmosférica.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la contaminación atmosférica causa 4,5 millones de muertes prematuras al año, y el informe de la OMM para 2024 señaló focos de contaminación en lugares que sufrieron intensos incendios, como la cuenca del Amazonas, Canadá, Siberia y África central.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES

EEUU ECONOMÍA- La actividad del sector servicios estadounidense repuntó en agosto, pero el empleo se mantuvo moderado a medida que se suavizan las condiciones del mercado laboral. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) anunció que su índice de gerentes de compras (PMI) del sector no manufacturero aumentó a 52 unidades el mes pasado, desde el 50,1 de julio. Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza a 51.

EEUU FED- El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que una reducción gradual de los costos de endeudamiento a corto plazo está justificada con el tiempo si la economía cumple su actual previsión de modestos aumentos del desempleo y una suavización de las tendencias inflacionarias el próximo año. La actual fijación de la política monetaria en niveles "modestamente restrictivos" es "apropiada" dado el estado actual de la economía, dijo Williams en el Club Económico de Nueva York.

BRASIL COMERCIO- El superávit comercial de Brasil aumentó un 35%,8 en agosto con respecto al año anterior, mostraron datos del Gobierno, a pesar de los aranceles más elevados de Estados Unidos a los productos procedentes del país. El superávit comercial registrado por la mayor economía de América Latina alcanzó los US$6100 millones.

EEUU MIGRACIÓN- La gobernadora Kathy Hochul y grupos de defensa de los migrantes dijeron que decenas de personas fueron detenidas en partes del estado de Nueva York después de redadas en Cato y Fulton por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). "Estoy indignada por las redadas de ICE de esta mañana en Cato y Fulton, donde más de 40 adultos fueron detenidos, incluidos los padres de al menos una docena de niños en riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía", dijo Hochul en un comunicado difundido por su oficina.

ARGENTINA INFLACIÓN- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría a 2,1% en agosto, por arriba del 1,9% registrado en julio, según una encuesta entre analistas difundida por el Banco Central.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria, la economía se expandiría en 2025 un 4,4%, por debajo del 5% estimado en la encuesta anterior.

AEROLÍNEAS EEUU- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que abandonará un plan de su predecesor para exigir a las aerolíneas que paguen a los pasajeros una compensación en efectivo cuando las interrupciones de los vuelos sean causadas por las compañías aéreas. En diciembre, el Departamento de Transporte -bajo el entonces presidente Joe Biden- solicitó comentarios públicos en el proceso de elaboración de normas sobre si se debería exigir a las aerolíneas que paguen entre US$200 y US$300 por retrasos nacionales de al menos tres horas y hasta 775 si son más largos. Las compañías estadounidenses criticaron duramente la propuesta. (REUTERS JL APF)