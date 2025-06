Noticias e indicadores de América Latina (6 de junio)

AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS

-Automatic Data Processing, Inc. (ADP) difunde su reporte de empleo correspondiente a mayo. Analistas consultados por Reuters estiman que el sector privado habría creado 110.000 puestos de trabajo, luego de abrir 62.000 plazas en abril. (1215 GMT)

-S&P Global divulga su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector de servicios y el PMI compuesto correspondientes a mayo. (1345 GMT)

-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) da a conocer su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector no manufacturero correspondiente a mayo. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que el índice habría subido a 52 desde 51,6 en abril. (1400 GMT)

-La Administración de Información de Energía (EIA) entrega su sondeo semanal de inventarios de petróleo. El mercado espera que las existencias de crudo hayan caído en 1,03 millones de barriles en la semana terminada el 30 de mayo, luego de bajar 2,79 millones en la semana previa. (1430 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, pronuncian unas palabras de bienvenida, y Bostic también pronuncia unas palabras de clausura en el evento de Fed Listens, "Cómo la política monetaria y las condiciones macroeconómicas afectan a particulares y empresas". (1230 GMT)

-La Reserva Federal publica su informe Libro Beige sobre las condiciones económicas en los 12 distritos del banco central estadounidense. (1800 GMT)

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa el dato de inversión fija bruta correspondiente a marzo. (1200 GMT)

BRASIL

-S&P Global comunica su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero correspondiente a mayo. (1300 GMT)

COLOMBIA

-El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reporta el dato de exportaciones de abril. (1500 GMT)

RESTO DEL MUNDO

-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es recibido por el ministro para Europa y Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, a su llegada al aeropuerto de Orly, cerca de París, Francia. (1200 GMT) MUSK- El multimillonario Elon Musk se metió de lleno en el debate del Congreso sobre el amplio proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, calificándolo de "abominación repugnante" que aumentará el déficit federal. Varios republicanos fiscalmente conservadores en el Senado de Estados Unidos apoyaron las opiniones que Musk expresó en redes sociales, lo que podría complicar el camino del proyecto de ley hacia su aprobación en esa cámara. CHINA UE- Varias fábricas y líneas de producción de proveedores europeos de automóviles han tenido que cerrar debido a la escasez de minerales críticos provocada por la imposición de restricciones a las exportaciones por parte de China, informó la asociación europea de proveedores de automóviles CLEPA, que advierte de que se producirán nuevos cortes de suministro. De los cientos de solicitudes de licencias de exportación presentadas por los proveedores de automóviles desde principios de abril, solo una cuarta parte han sido concedidas hasta ahora, añadió CLEPA, con algunas solicitudes rechazadas por lo que la asociación describió como "motivos muy procedimentales". IRÁN EEUU- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que la propuesta estadounidense de acuerdo nuclear es contraria a los intereses nacionales de Teherán y que la República Islámica no abandonará el enriquecimiento de uranio. La cuestión del enriquecimiento de uranio ha sido un punto conflictivo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El enriquecimiento de uranio sigue siendo clave para el programa nuclear de Teherán, dijo Jamenei en un discurso. UE PMI- La actividad empresarial de la zona euro apenas creció en mayo, ya que el dominante sector de los servicios se contrajo por primera vez desde noviembre, lastrado por la caída de la demanda que ha asolado al bloque en los últimos doce meses, según una encuesta. El índice compuesto de gestores de compras HCOB de la zona euro, elaborado por S&P Global, cayó a 50,2 en mayo desde los 50,4 de abril, por encima de la estimación preliminar de 49,5, pero su nivel más bajo desde febrero. QUE HAY QUE SABER DEL MARTES FED TASAS- La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, dijo que no es posible descartar un alza de las tasas de interés como parte de las perspectivas de política monetaria. "Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades" cuando se trata de política monetaria, dijo Cook en un evento en Nueva York. En cuanto a las perspectivas de las tasas, dijo que "no sabemos cómo van a evolucionar los aranceles, así que todos esos escenarios (de política monetaria) podrían ser posibles". MINERÍA PERÚ- La producción de cobre de Perú crecerá ligeramente este año a 2,8 millones de toneladas, dijo el ministro de minería, quien destacó las preocupaciones por el avance de la actividad informal e ilegal, principalmente en la extracción de ese metal y de oro.

Perú, que produjo el año pasado alrededor de 2,7 millones de toneladas de cobre, espera también que la inversión sume este año al menos US$4800 millones, una baja frente a los US$4960 millones en inversiones en el sector minero en 2024.

TIERRAS- Los fabricantes de automóviles de todo el mundo se unieron a sus homólogos estadounidenses para denunciar que las restricciones impuestas por China a las exportaciones de aleaciones, mezclas e imanes de tierras raras podrían provocar retrasos e interrupciones de la producción si no se solucionan con rapidez. Las automotrices alemanas fueron las últimas en advertir que las restricciones chinas amenazan con paralizar la producción y sacudir sus economías locales, tras una queja similar realizada por un fabricante indio de autos eléctricos la semana pasada.

WELLSFARGO- La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que Wells Fargo ya no tendrá que operar bajo un límite de activos de US$1,95 billones que el regulador impuso al banco en 2018 tras su largo escándalo de prácticas de ventas. La Fed dijo en un comunicado que el banco había hecho "progresos sustanciales" para abordar sus deficiencias, incluida la mejora de los programas de gobernanza y gestión de riesgos, despejando el camino para que el banco central elimine la restricción de crecimiento sin precedentes.

Los índices bursátiles estadounidenses subieron, ayudados por las ganancias de Nvidia y otros fabricantes de chips, mientras los inversores esperaban posibles negociaciones entre Estados Unidos y sus socios comerciales para obtener más claridad sobre los planes arancelarios de Washington. El presidente Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, hablarán esta semana, dijo la Casa Blanca el lunes, días después de que Trump acusó a China de violar un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones comerciales. Pekín dijo que resguardaría sus intereses y que la acusación no tenía sustento. MÉXICO JUSTICIA- La Corte Suprema de México tendría una mayoría afín al partido gobernante, Morena, de acuerdo con resultados oficiales preliminares de la primera elección judicial, lo que, para analistas, podría limitar la independencia de poderes. Con el 92% de las actas computadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente indígena Hugo Aguilar encabezaba la votación con el 5,2% de los sufragios, y se ponía a tiro para liderar el máximo tribunal constitucional del país. Aguilar ocupa un cargo en la administración pública y se ha mostrado cercano a las posturas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum. (REUTERS JL RF APF)