Nottingham Forest logra victoria 2-1 ante West Ham y aumenta presión sobre Nuno

LONDRES (AP) — Nottingham Forest aumentó la presión el martes sobre el exentrenador Nuno Espirito Santo con una victoria por 2-1 en West Ham.

Morgan Gibbs-White ganó y luego convirtió un penal en el minuto 89 para asegurar una victoria crucial en un enfrentamiento entre dos equipos que luchan por la supervivencia en la Liga Premier.

Forest se alejó siete puntos de West Ham y de la zona de descenso. La derrota extendió la racha sin victorias de West Ham a diez partidos en la liga y probablemente planteará preguntas sobre la posición de Nuno después de menos de cuatro meses en el cargo.

Nuno fue despedido por Forest a principios de esta temporada tras un desacuerdo con el propietario Evangelos Marinakis y fue rápidamente contratado por West Ham para impulsar su intento de permanecer en la máxima categoría de Inglaterra, pero solo ha logrado dos victorias en 16 partidos, perdiendo nueve.

La última derrota se produjo a pesar de que West Ham se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Murillo en el minuto 13.

Nicolás Domínguez empató con un cabezazo diez minutos después del inicio de la segunda mitad. Al final, cuando el portero de West Ham, Alphonse Areola, chocó con Gibbs-White, Forest tuvo la oportunidad de asegurar la victoria, tras una revisión del VAR.

Gibbs-White, quien recibió un fuerte golpe en la cara, se preparó y lanzó su penal al centro de la portería para su sexto gol de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes