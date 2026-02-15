Nottingham Forest nombra a Vitor Pereira, su cuarto entrenador de la temporada

El portugués Vitor Pereira fue nombrado nuevo entrenador del Nottingham Forest, el cuarto de la temporada para el equipo del centro de Inglaterra, anunció este domingo el club que lucha por la permanencia en la Premier League.

Pereira (57 años) sucede en el puesto a Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou y Sean Dyche, el último DT que fue cesado en la madrugada del jueves, tras el empate del Forrest contra el Wolverhampton, último clasificado de la Premier.

El técnico portugués es un viejo conocido del propietario del Forrest, el magnate griego Evangelos Marinakis, al haber entrenado al Olympiacos, club que también pertenece al empresario.

Pereira salvó del descenso a Wolverhampton la pasada temporada, pero a comienzos de la actual fue despedido por los Wolves por los malos resultados.

El Nottingham ocupa el 17º puesto de la Premier, con 27 puntos, solo tres unidades más que el West Ham United, que está decimoctavo y es el primer equipo en zona de descenso a la Championship (segunda división).