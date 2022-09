Novak dice que la reducción de la producción de la opep+ se debe a un menor crecimiento mundial

MOSCÚ, 5 sep (Reuters) - El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo el lunes que las expectativas de un menor crecimiento económico mundial estaban detrás de la decisión de Moscú y sus aliados de la OPEP de reducir la producción de petróleo.

En declaraciones a la televisión estatal, después de que el grupo OPEP+ acordó reducir la producción en 100.000 barriles diarios (bpd) para octubre, Novak dijo que el mercado energético mundial se caracterizaba por una mayor incertidumbre en estos momentos.

"No estamos hablando de la formación de precios, sino de la adecuación de la oferta en el mercado, de modo que, por un lado, no haya exceso y, por otro, no haya escasez", dijo Novak, añadiendo que los países de la OPEP+ estaban cumpliendo en gran medida sus cuotas de producción en virtud del acuerdo.

Las lucrativas exportaciones de petróleo de Rusia se han convertido en uno de los principales objetivos de los países occidentales por las acciones militares de Moscú en Ucrania.

La Unión Europea ha impuesto un embargo parcial de petróleo que, según dice, reducirá el 90% de las exportaciones rusas al bloque de 27 miembros cuando se aplique en su totalidad.

Y los ministros de Economía del Grupo de los Siete anunciaron la semana pasada planes para imponer un límite al precio del petróleo de Rusia que podría tener consecuencias de gran alcance para su capacidad de conseguir buques cisterna y seguros incluso para las exportaciones a países externos al G7.

Novak dijo que los planes para limitar el precio del petróleo estaban creando una mayor volatilidad en el mercado mundial.

