Novak dice que la situación del suministro local de combustible de Rusia está bajo control

SOCHI, Rusia, 1 oct (Reuters) - El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo el miércoles que la situación con el suministro de combustible en el mercado nacional está bajo control en su conjunto, mientras que algunas regiones están experimentando escasez del combustible.

"Estamos observando algunos problemas con el suministro en algunas regiones, mientras que el Ministerio de Energía y las regiones están resolviendo conjuntamente los problemas de forma manual", dijo Novak a los periodistas.

Para garantizar el suministro en el mercado nacional de combustible, el Gobierno ha prohibido la exportación de diésel a los comerciantes y ha ampliado las restricciones a la exportación de gasolina hasta finales de año. (Reporte de Vladimir Soldatkin; Editado en Español por Ricardo Figueroa)