Novak Djokovic avanza a semifinales del Abierto de Australia tras retirada de Musetti por lesión

MELBOURNE, Australia (AP) — Novak Djokovic avanzó el miércoles a las semifinales del Abierto de Australia después de que Lorenzo Musetti se retirara en el tercer set por una lesión tras haber ganado los dos primeros sets.

El quinto cabeza de serie, Musetti, ganó los dos primeros sets 6-4, 6-3, pero solicitó un receso médico para recibir tratamiento en la parte superior de la pierna derecha después de recibir un break en el tercer juego del tercero. Jugó un juego más, pero no pudo continuar.

Djokovic, quien lideraba el tercer set 3-1, continuará su campaña por un 11mo título australiano y un récord de grandes 25 títulos, pero dijo que esta vez tuvo suerte.

“Lo siento mucho por él. Fue un jugador mucho mejor (hoy) — yo iba camino a casa esta noche”, señaló Djokovic, de 38 años.

Jugará contra el ganador del cuarto de final del miércoles entre el número ocho Ben Shelton y el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner.

Los ganadores se enfrentarán en las semifinales. El número uno del mundo Carlos Alcaraz se enfrentará a Alexander Zverev en la otra semifinal el viernes.

Pegula pasa a semis en Australia por primera vez

Jessica Pegula derrotó a Amanda Anisimova por 6-2, 7-6 (1) para avanzar a las semifinales en Melbourne Park por primera vez, después de tres derrotas previas en los cuartos de final.

Fue la 14ª victoria de Pegula en sus últimos 15 partidos contra oponentes estadounidenses, continuando su fuerte dominio doméstico.

En el anterior encuentro de cuartos de final en la Rod Laver Arena, Elena Rybakina derrotó a Iga Świątek por 7-5, 6-1 para evitar que la jugadora polaca completara la colección de títulos individuales del Grand Slam en su carrera. Pegula enfrentará a Rybakina en una semifinal el jueves, mientras que la número uno del mundo Aryna Sabalenka se medirá con Elina Svitolina en la otra.

Pegula también venció a Madison Keys, otra estadounidense y la campeona defensora, en su partido anterior para avanzar a los cuartos de final. Pegula busca su primer título de Grand Slam mientras que Rybakina aspira a su segundo después de ganar Wimbledon en 2022.

Con un desempeño casi perfecto, Pegula ganó el primer set y lo cerró con un ace. El segundo parcial fue mucho más reñido: cada una rompió el servicio de la otra dos veces.

“He estado esperando el momento en que pueda dar el salto”, dijo Pegula sobre su aparición en semifinales. “Siento que realmente juego buen tenis aquí y me gustan las condiciones”.

Pegula dijo que sabía que Anisimova elevaría su nivel de juego en el segundo set.

“Sentí que podía ganar los peloteos y podía presionar sus servicios”, dijo Pegula. “Solo me dije a mí misma que debía volver a concentrarme. Tenía que ganar el desempate a menos que quisiera ir a un tercer set y realmente no quería”.

Rybakina y Pegula están 3-3 en enfrentamientos directos.

Świątek ha ganado cuatro veces el Abierto de Francia y una el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon. Intentaba convertirse en la undécima mujer en completar un Grand Slam en su carrera.

El primer set duró una hora y Rybakina rompió el servicio de Świątek en el último game. El segundo fue casi lo opuesto.

Rybakina, nacida en Rusia pero quien representa a Kazajistán, rompió el servicio de su oponente polaca dos veces al inicio del set y llegó a tomar una ventaja de 3-0. Sirvió dos aces para ponerse arriba 4-1, quebró en el sexto game y terminó el partido con un ace.

Las temporada pasada las tenistas se enfrentaron cinco veces.

“Nos conocemos bastante bien”, afirmó Rybakina. “Para ambas no funcionó realmente el primer servicio en el primer set, así que intentábamos adelantarnos en el segundo servicio y presionar a la otra.

“En el segundo, simplemente comencé a jugar más libremente y serví mejor”, añadió Rybakina. “Por ahora, el servicio realmente está ayudando, así que espero continuar así”.

Rybakina habló sobre el esfuerzo de los torneos de Grand Slam — dos semanas de intentar mantenerse concentrada.

“Siempre hay días desafiantes”, dijo, “Puedes jugar en interiores, puedes jugar al aire libre, sol, puede ser un partido nocturno. Así que todas estas condiciones son un poco complicadas. También, qué tan rápido puedes adaptarte a estas circunstancias”.

“Cuando es la primera final y llegas tan lejos en el torneo, por supuesto eres más emocional”, añadió.

