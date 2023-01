Novak Djokovic: "Sigo jugando al tenis porque quiero ser el mejor"

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que conf√≠a en sus "posibilidades" en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y en el que podr√≠a empatar a 22 'grandes' con el espa√Īol Rafa Nadal, y ha reconocido que sigue jugando porque aspira a "ser el mejor".

"Sigo jugando al tenis porque quiero ser el mejor, no hay ning√ļn secreto. No hay nada m√°s grande que esto. Hay cuatro 'Slams' que hist√≥ricamente han sido los torneos m√°s importantes de nuestro deporte. Tambi√©n es una de las principales razones por las que ten√≠a muchas ganas de volver a Australia: por mi historial aqu√≠. Me encanta jugar en la Rod Laver Arena, especialmente en las sesiones nocturnas. Espero volver a tener √©xito", declar√≥ en rueda de prensa.

El balc√°nico, que se adjudic√≥ hace unos d√≠as el ATP 250 de Adelaida, cree que est√° "en muy buena forma" para afrontar el asalto al que podr√≠a ser su d√©cimo t√≠tulo en Melbourne Park. "Termin√© el a√Īo de la mejor manera posible y continu√© de esa forma en Adelaida. Venc√≠ a algunos jugadores realmente buenos, especialmente en los √ļltimos partidos del torneo. Me gustan mis posibilidades. Entreno tan duro como cualquiera. Ahora hay muchos j√≥venes que tienen mucha hambre, que quieren ganar. Quieren arrancarte la cabeza en el gran estadio, y yo lo s√©", indic√≥.

El cuarto favorito del certamen 'aussie', que se estrenar√° ante el espa√Īol Roberto Carball√©s, no se muestra preocupado por los problemas en el tend√≥n de la corva que le afectaron en su victoria de semifinales de Adelaida ante el ruso Daniil Medvedev. "He estado luchando un poco con eso los √ļltimos siete d√≠as. Pero es de esperar que no sea la principal preocupaci√≥n", apunt√≥.

"Hasta ahora he podido entrenar, competir y jugar puntos, practicar sets. As√≠ que eso es una se√Īal positiva. Obviamente, estoy siendo un poco m√°s cauteloso, no estoy yendo al m√°ximo en las sesiones de entrenamiento. Estoy conservando la energ√≠a para la pr√≥xima semana y espero que no me cause un problema entonces", a√Īadi√≥.

Por otra parte, reconoció que en este momento de su carrera los torneos importantes "cuentan más". "Quiero mantenerme saludable, mentalmente fresco y alegre en la pista. Es importante, porque al final del día es un buen equilibrio entre establecer objetivos y tratar de lograr esos objetivos y ser profesional. Elijo jugar, me encanta jugar al tenis. Me trae emociones maravillosas, pero a veces no", subrayó.

"Es una excelente manera de aprender más sobre mí mismo, de crecer en la vida. Con suerte, también traeré buenas emociones a las personas que me ven jugar en directo en la pista o en la televisión. Sabiendo esto, trato de equilibrar las cosas porque es mi misión profesional, pero al mismo tiempo también es una misión personal. Trato de disfrutar cada momento", finalizó.

Europa Press