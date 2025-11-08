Novak Djokovic renuncia al Masters ATP por lesión

El serbio Novak Djokovic, ganador este sábado a los 38 años del ATP 250 de Atenas, su título 101º en el circuito, renunció a participar en el Masters ATP en Turín, que comienza el domingo, anunciaron los organizadores del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.

"Novak Djokovic es baja por una lesión en el hombro, será reemplazado en el grupo Jimmy Connors por Lorenzo Musetti", explicaron los organizadores del Torneo de Maestros.

Poseedor del récord de títulos del torneo (7), "Djoko" se perderá así por segundo año consecutivo las ATP Finals.

"Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí mismo, pero después de la final de hoy en Atenas, me entristece compartirles que causo baja debido a una lesión", declaró Djokovic en redes sociales.

"Lo siento mucho por los aficionados que esperaban verme jugar, vuestro apoyo significa mucho. Les deseo a todos los jugadores un torneo fantástico, espero estar pronto de vuelta a las pistas con todos vosotros", añadió.

Por primera vez en la historia del Masters ATP habrá dos italianos en liza, el N.1 del mundo y vigente campeón Jannik Sinner, y Musetti.

Este último, derrotado en la final de Atenas por Djokovic (4-6, 6-3, 7-5), tenía que ganar el torneo griego para terminar en octava posición de "The Race", la clasificación anual, y superar al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Pero la baja de Djokovic dio finalmente la clasificación a los dos jugadores que participarán por primera vez en las ATP Finals.

td/bur/iga/pm