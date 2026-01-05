Novak Djokovic rompe con la asociación de jugadores que cofundó

Novak Djokovic está rompiendo lazos con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, un grupo que cofundó y que demandó a los organismos rectores del deporte el año pasado, escribiendo el domingo en las redes sociales que "mis valores y enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización".

El campeón de 24 títulos de Grand Slam anunció en el Abierto de Estados Unidos de 2020 que él y el ahora retirado jugador canadiense Vasek Pospisil estaban lanzando la PTPA. Dijeron que su objetivo era ofrecer representación a los jugadores que son contratistas independientes en un deporte mayormente individual.

Uno de los objetivos claros a lo largo del camino era convertirse en una especie de sindicato completo que negocie acuerdos de negociación colectiva como los que existen en los deportes de equipo, aunque eso no ha sucedido.

Djokovic expresó el domingo en X que tenía "preocupaciones continuas sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que mi voz e imagen han sido representadas".

La PTPA presentó una demanda colectiva en marzo contra los circuitos femeninos y masculinos, la Federación Internacional de Tenis y la agencia de integridad del deporte, acusando a las organizaciones de "abuso sistémico, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores". Los cuatro torneos de Grand Slam fueron posteriormente añadidos como demandados.

Djokovic no fue listado como demandante cuando se presentó la demanda; Pospisil y otros jugadores sí lo fueron.

Eso se debe a que, dijo Djokovic en marzo, "quiero que otros jugadores den un paso adelante".

La demanda sostiene que los jugadores deberían tener acceso a más ganancias, argumentando que los organismos rectores que supervisan los cuatro torneos de Grand Slam —Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Francia y el Abierto de Australia— y otros eventos profesionales "limitan el dinero de los premios que otorgan los torneos y limitan la capacidad de los jugadores para ganar dinero fuera de la cancha".

Djokovic manifestó el domingo que "continuaré enfocándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Deseo lo mejor a los jugadores y a los involucrados mientras avanzan, pero para mí, este capítulo ahora está cerrado".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes