Novak Djokovic se retira de torneo preparatorio del Abierto de Australia en Adelaida

Novak Djokovic se retiró del torneo de preparación para el Abierto de Australia en Adelaida al manifestar el lunes que no está preparado para volver a la competición antes del primer torneo de Grand Slam del año.

“A todos mis fans en Adelaida, lamentablemente no estoy físicamente listo para competir en el Adelaida International la próxima semana. Es personalmente muy decepcionante para mí, ya que tengo grandes recuerdos de haber ganado el título allí hace dos años. Estaba realmente emocionado por regresar, ya que realmente se sentía como jugar en casa”, señaló el astro serbio en las redes sociales.

Djokovic, de 38 años y dueño del récord masculino con 24 campeonatos de Grand Slam, no ha jugado un partido oficial en casi dos meses completos. Derrotó a Lorenzo Musetti en la final del torneo de Atenas el 8 de noviembre, y seguido se bajó de las Finales ATP por segundo año consecutivo, citando una lesión en el hombro.

“Mi enfoque ahora está en mi preparación para el Abierto de Australia, y espero llegar pronto a Melbourne y ver a todos los fanáticos del tenis en Australia”, publicó el lunes.

La actividad en el cuadro principal en el Melbourne Park comienza el 18 de enero.

Djokovic ha conquistado el Slam en cancha dura que abre la temporada de las grandes citas un récord de 10 veces en total, incluyendo la más reciente en 2023.

Sucumbió en las semifinales en cada uno de los últimos dos años. Abandonó después de jugar un set contra Alexander Zverev en esa ronda en 2025 debido a un desgarro en el músculo isquiotibial.

Djokovic alcanzó las semifinales en los cuatro grandes torneos la temporada pasada.

Comienza esta temporada ubicado en el puesto número cuatro del ranking, solo por detrás de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Zverev.

La retirada de Adelaida se produce un día después de que Djokovic anunciara que cortaría lazos con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, un grupo que cofundó y que demandó a los organismos rectores del deporte el año pasado en un intento por obtener más dinero e influencia para los atletas del deporte.

