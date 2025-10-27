Novartis comprará Avidity Biosciences por unos US$12.000 millones

Por Padmanabhan Ananthan y Angela Christy M

27 oct (Reuters) - La farmacéutica suiza Novartis anunció el domingo que ha acordado la adquisición de la empresa biotecnológica estadounidense Avidity Biosciences por unos US$12.000 millones en efectivo, en un momento en que la empresa busca reforzar su cartera de tratamientos para enfermedades musculares raras.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Avidity recibirán US$72 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de la empresa el viernes. Bloomberg News informó anteriormente sobre la operación, basándose en una persona conocedora del asunto.

Novartis ha cerrado acuerdos este año para hacer frente a la inminente expiración de las patentes de algunos de sus medicamentos más vendidos, como Entresto, para la insuficiencia cardíaca, Xolair, para el asma, y Cosentyx, para enfermedades autoinmunes.

Según los términos del acuerdo, Avidity separará sus programas de cardiología de precisión en fase inicial en una nueva empresa llamada Spinco, que se espera que cotice en bolsa, según informó Avidity en otro comunicado.

El acuerdo ayuda a Novartis a afianzarse en el mercado estadounidense en un contexto de posible amenaza de fuertes aranceles farmacéuticos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En respuesta a las propuestas arancelarias presentadas por el Gobierno de Trump, grandes farmacéuticas, como Johnson & Johnson, Roche o Sanofi, han prometido varios miles de millones de dólares en inversiones en EEUU, mientras tratan de sortear las inciertas políticas comerciales.

El Gobierno de Trump impuso aranceles del 39% a Suiza en agosto, lo que provocó una fuerte caída de las exportaciones suizas a EEUU ese mes. Sin embargo, las empresas farmacéuticas quedaron exentas de los aranceles iniciales de EEUU. (Información de Padmanabhan Ananthan y Angela Christy en Bengaluru; edición de Ros Russell; edición en español de Jorge Ollero Castela)