Novartis firma un acuerdo de licencia de hasta US$5700 millones con Monte Rosa Therapeutics

15 sep (Reuters) - La farmacéutica suiza Novartis y el desarrollador de fármacos Monte Rosa Therapeutics firmaron el lunes un acuerdo de licencia por valor de hasta US$5700 millones para desarrollar fármacos contra enfermedades inmunomediadas.

En virtud del acuerdo, Monte Rosa recibirá un pago inicial de US$120 millones y podría obtener pagos por hitos y cánones que elevarían el valor total hasta US$5700 millones.

Las acciones de Monte Rosa subían un 65% en las operaciones previas a la apertura de la sesión tras el anuncio.

Las enfermedades inmunomediadas se producen cuando el sistema inmunitario ataca por error a los tejidos sanos, causando inflamación y daños. Estas enfermedades difíciles de tratar afectan considerablemente a la calidad de vida de los pacientes.

El acuerdo otorga a Novartis derechos exclusivos sobre un objetivo de descubrimiento de fármacos no revelado y opciones de licencia sobre otros dos programas de la cartera inmunológica en fase inicial de Monte Rosa.

Monte Rosa Therapeutics utilizará su plataforma basada en IA para descubrir y desarrollar nuevos degradadores -pequeñas moléculas diseñadas para descomponer las proteínas causantes de enfermedades- que Novartis llevará al desarrollo clínico y a la comercialización.

Esta colaboración es la segunda entre ambas empresas, tras el acuerdo alcanzado el año pasado para el MRT-6160, un fármaco actualmente en fase inicial de ensayo para enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

El acuerdo es el segundo importante de Novartis este mes, después de una alianza de hasta US$5200 millones con la china Argo Biopharmaceutical para medicamentos experimentales para el corazón. (Reporte de Kamal Choudhury en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)