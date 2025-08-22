Novato Anthony pega jonrón y remolca 3 en su debut en el Yankee Stadium; Medias Rojas se imponen 6-3

NUEVA YORK (AP) — El novato Roman Anthony conectó un jonrón de dos vueltas en la novena entrada e impulsó tres carreras en un debut memorable en el Yankee Stadium, y los Medias Rojas de Boston sobrevivieron a las dificultades en el plato para doblegar el jueves 6-3 a Nueva York.

Nathaniel Lowe conectó un doble impulsor contra Luke Weaver (3-4) en la séptima entrada para darle a Boston una ventaja de 4-3.

Anthony, quien había conectado un sencillo impulsor en la sexta entrada, disparó el quinto jonrón de su carrera cuando se enfrentó al dominicano Yerry De Los Santos después de que el primera base Paul Goldschmidt cometió el cuarto error de Nueva York.

Los Medias Rojas batearon de 19-3 con corredores en posición de anotar, rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y se colocaron a un juego de los Yankees en la puja por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Ceddanne Rafaela anotó la primera carrera de Boston gracias a un error del receptor Ben Rice en un tiro.

Rice conectó un jonrón y Goldschmidt un sencillo impulsor por los Yankees, cuya cuarta racha de cinco victorias consecutivas fue detenida. Nueva York cayó por cuarta vez en sus últimos 13 juegos.

Después de que el abridor de Boston, Lucas Giolito, permitió tres carreras y cinco hits en cuatro episodios y dos tercios, cinco relevistas se combinaron para cubrir cinco entradas y un tercio en blanco, incluyendo a Greg Weissert (5-4) quien mantuvo a los Yankees en un hit durante un inning y un tercio.

El abridor dominicano de Nueva York, Luis Gil, permitió dos carreras —una limpia— y cuatro hits en cinco entradas. Otorgó cinco bases por bolas en su cuarta apertura desde que regresó de una distensión en el músculo dorsal.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 5-1. El venezolano Carlos Narváez de 3-0.