Novato de Azulejos Trey Yesavage denuncia acoso que sufre su familia

TORONTO (AP) — El novato de Toronto, Trey Yesavage, señaló que su familia fue objeto de acoso desde su impresionante debut en la postemporada el fin de semana pasado contra los Yankees de Nueva York.

"Vivir en este mundo donde hay tantas opiniones y sentimientos diferentes que resultan en mucho odio, es triste. Ver que personas cercanas a mí están siendo atacadas por mis actuaciones en el campo", afirmó Yesavage el domingo antes del inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle.

"Estas personas no han hecho nada para merecer negatividad por mis acciones, ya sean mis padres, mis hermanos, mi novia, mi familia", añadió. "Es realmente triste. Sé que tengo la plataforma para abordarlo, así que lo estoy haciendo. Espero que la gente pueda darse cuenta de que esos individuos no tienen nada que ver con lo que sucede en el campo. Si tienes un problema, soy un hombre. Puedo aceptar cualquier opinión que alguien tenga sobre mí o mi vida. Así que solo quería dejar eso claro."

Yesavage, programado para iniciar el segundo juego el lunes, se negó a responder una pregunta de seguimiento sobre el asunto.

El manager de los Azulejos, John Schneider, dijo que Yesavage no habló con él antes de hacer sus comentarios.

"Es desafortunado que esa sea una realidad", comentó Schneider sobre el acoso. "Lo felicito por decir lo que dijo y por respaldar a las personas que lo aman y apoyan."

El novato de los Yankees, Cam Schlittler, quien creció siendo fanático de los Medias Rojas en Walpole, Massachusetts, dijo que su familia recibió acoso en línea antes de que él venciera a Boston para ganar la Serie de Comodines para Nueva York.

Haciendo su cuarta aparición en las Grandes Ligas, Yesavage estableció un récord de postemporada de los Azulejos al ponchar a 11 Yankees en cinco entradas y un tercio sin hits en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el 5 de octubre. Ocho ponches vinieron con la bola rápida de dedos separados del lanzador derecho de 22 años, quien provocó 18 swings fallidos, incluidos 11 con el splitter.

Yesavage tuvo un récord de 1-0 con una efectividad de 3,21 en tres aperturas en septiembre. Incluyendo su inicio de postemporada, tiene 27 ponches en 19 entradas y un tercio de labor en las Grandes Ligas.

"Es bastante especial", dijo su compañero de equipo de los Azulejos, Addison Barger. "Poder hacer lo que hizo en la temporada regular y en la Serie Divisional, es algo un poco irreal, pero ha podido hacerlo. Ha sido increíble verlo y estamos muy emocionados de tenerlo."

Los Marineros, que utilizaron tres lanzadores abridores en la victoria del viernes en 15 entradas sobre Detroit, no han anunciado un abridor para el Juego dos.

"Vamos a ver cómo se sienten los muchachos hoy y probablemente lo anunciaremos después del juego", dijo Wilson.

