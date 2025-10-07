Novato de Cerveceros Misiorowski lanza a 104,3 mph en tres entradas sin permitir carreras

MILWAUKEE (AP) — Jacob Misiorowski redescubrió la forma que le valió tanto reconocimiento al novato lanzallamas en las primeras semanas después de que los Cerveceros de Milwaukee lo llamaran de las ligas menores.

Estaba lanzando con potencia. Más importante aún, estaba lanzando strikes.

Misiorowski lanzó tres entradas de relevo sin permitir carreras, alcanzando al menos 100 mph en 31 de sus 57 lanzamientos durante la victoria de los Cerveceros por 7-3 sobre los Cachorros de Chicago en el Juego 2 de su Serie Divisional de la Liga Nacional el lunes por la noche. Ponchó a cuatro mientras permitía un hit y dos bases por bolas.

Fue el tipo de actuación que mostró cuánto impacto podría tener Misiorowski si los Cerveceros tienen una larga carrera en la postemporada.

“Miz dio un paso adelante. Ustedes se entusiasman con las MPH. Yo estoy entusiasmado de que no regaló bases, mantuvo la compostura con corredores y ese tipo de cosas”, señaló el manager Pat Murphy.

Esos han sido los problemas para Misiorowski durante su agitada temporada de novato.

El lanzador derecho atrajo tanta atención por su abrumadora recta que fue seleccionado para el Juego de Estrellas después de hacer solo cinco aperturas. En dos de ellas, ganó enfrentamientos directos con el favorito al Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, y el tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw.

Pero ha enfrentado muchos obstáculos desde entonces.

Misiorowski ingresó a la lista de lesionados con una contusión en la tibia izquierda a principios de agosto. Regresó más tarde ese mes, pero permitió 23 carreras (22 limpias) en 32 2/3 entradas desde ese momento.

Su caída tardía prácticamente aseguró que Misiorowski no sería parte de la rotación de abridores de los Brewers para los playoffs, pero su talento puro exigía que fuera incluido en los planes de postemporada de Milwaukee.

Entró al juego del lunes con el marcador empatado 3-3 en la tercera entrada. Cada uno de sus primeros ocho lanzamientos registró al menos 102.6, incluyendo una velocidad máxima de 104.3.

“Creo que estaba tan emocionado, con la adrenalina a tope. Sabes, realmente no sabía dónde estaban mis pies, pero aterrizamos, así que fue divertido. Fue muy divertido”, expresó Misiorowski.

Cuando Misiorowski ha tenido dificultades, generalmente ha perdido el control de la zona de strike o ha luchado por mantener la compostura en medio de la adversidad. Pero logró equilibrar mostrar su emoción mientras mantenía su enfoque el lunes, ayudando a los Cerveceros a tomar una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

Misiorowski otorgó una base por bolas a Seiya Suzuki con un out en la tercera entrada, pero ponchó a Ian Happ y luego hizo que Carson Kelly conectara un rodado de regreso hacia él.

“Necesitábamos atraparlo antes de que se asentara, e hizo algunos lanzamientos para ponchar a Happ.

“Si Ian se embasa allí, entonces hay algo de presión sobre él de inmediato”, dijo el mánager de los Cachorros, Craig Counsell.

Misiorowski estaba tan emocionado después del rodado de Kelly que corrió desde el montículo hasta la primera base él mismo para retirar al bateador antes de levantar el puño repetidamente. Misiorowski dijo después que manejó la jugada sin asistencia porque estaba preocupado por lanzar demasiado fuerte al primera base Andrew Vaughn.

Aun así Murphy aprovechó el momento para ofrecer un recordatorio al joven de 23 años.

“Tienes que dejarlo expresarse, pero luego tienes que observar y ver si regresa a donde necesita estar. Es difícil. Salió del montículo en la (tercera) entrada y estaba despotricando y le di un pequeño, como, ‘OK, mantente en ello'”, dijo Murphy.

“Está aquí al más alto nivel por una razón, y ha pasado por algunos altibajos. Creo que está bastante consciente y bastante alerta”.

Misiorowski caminó a Matt Shaw con dos outs en la cuarta y permitió un sencillo de apertura a Nico Hoerner en la quinta, pero no dejó que ninguno de los corredores avanzara más allá de la primera base y terminó como el lanzador ganador.

“Creo que todo fue simplemente mantenerme emocionado, mantener esa adrenalina fluyendo y seguir haciendo lo que estaba haciendo antes en (mi) primera entrada”, señaló Misiorowski.

