Novato Trey Yesavage abrirá el primer juego de la Serie Mundial por los Azulejos

TORONTO (AP) — El novato Trey Yesavage será el abridor de los Azulejos de Toronto el viernes en el partido inaugural de la Serie Mundial contra Blake Snell y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de las Grandes Ligas. El derecho de 22 años tendrá más aperturas en la postemporada que en partidos de la campaña regular.

Yesavage, quien debutó el 15 de septiembre, hará su cuarta apertura en la postemporada.

El mánager de los Azulejos John Schneider indicó el jueves que no estaba listo para anunciar a su abridor del segundo encuentro entre Kevin Gausman, Max Scherzer y Shane Bieber.

Seleccionado en el puesto 20 en el draft amateur del año pasado, proveniente de la Universidad de East Carolina, Yesavage comenzó la temporada en la sucursal de Dunedin en Clase A, fue promovido a la Vancouver de Clase A Alta el 20 de mayo, a la de New Hampshire de Doble A el 12 de junio y a la de Buffalo de Triple A el 12 de agosto.

Tuvo marca de 1-0 con una efectividad de 3,21 en tres aperturas en septiembre, con 16 ponches en 14 entradas, ayudado por un devastador splitter, con siete bases por bolas.

Yesavage domó a los Yankees de Nueva York en cinco entradas y un tercio sin hits en el segundo encuentro de la Serie Divisional en la que ponchó a 11. Perdió el segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Seattle al permitir cinco carreras en cuatro innings, luego ganó el sexto duelo de ese cruce el domingo al permitir dos carreras en cinco episodios y dos tercios.

Gausman realizó 19 lanzamientos en relevo en el séptimo partido de la serie de campeonato contra Seattle, tres días después de sus 91 lanzamientos en su apertura en el quinto duelo.

“Tenía sentido reservar a Kevin por un día”, dijo Schneider, sin comprometerse a Gausman para el segundo juego el sábado o el tercero el lunes en el Dodger Stadium.

