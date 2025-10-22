Novavax firma acuerdos por US$60 millones para recortar su cartera en EE.UU.
22 oct (Reuters) - Novavax dijo el miércoles que firmó acuerdos por US$60 millones para transferir una de sus instalaciones en Estados Unidos y vender ciertos equipos, sin dar detalles sobre el comprador.
La empresa dijo que planea consolidar una de sus sedes en Maryland y las propiedades circundantes para ahorrar costos y centrarse en sus esfuerzos de investigación y desarrollo y en las asociaciones.
Se espera que la cesión del contrato de arrendamiento de las instalaciones y la venta de determinados activos relacionados se cierren en enero de 2026 y supongan US$40 millones en pagos a Novavax.
Además, se espera que la venta de una propiedad adyacente al edificio de la sede genere un pago de US$20 millones a la empresa, añadió.
"Esta consolidación planificada de la sede está en consonancia con nuestro compromiso de transformar Novavax en una organización más ágil y eficiente", dijo el presidente ejecutivo, John Jacobs.
Se espera que los US$60 millones en pagos den lugar a un ahorro futuro de US$230 millones en 11 años, tanto en gastos de arrendamiento como en costos de funcionamiento de las instalaciones, según la empresa. (Reporte de Sneha S K; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
