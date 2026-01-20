Novavax firma un acuerdo de licencia con Pfizer para el desarrollo de vacunas

20 ene (Reuters) - Novavax anunció el martes la firma de un acuerdo de licencia con Pfizer sobre una sustancia que ayuda a potenciar la respuesta inmunitaria en las vacunas, con lo que las acciones del fabricante de vacunas subieron un 7% en las operaciones previas a la comercialización.

Pfizer obtendrá acceso al adyuvante Matrix-M de Novavax y tendrá el control de todos los asuntos relacionados con el desarrollo, fabricación y comercialización de cualquier producto que contenga el adyuvante, aparte de su entrega y suministro.

Novavax recibirá un pago inicial de US$30 millones en el primer trimestre de 2026, y podrá optar a recibir hasta US$500 millones adicionales en pagos por hitos como parte del acuerdo.

El acuerdo se produce en un momento en que la empresa se enfrenta a la presión de los inversores por la lentitud de las ventas de su vacuna contra el COVID, Nuvaxovid, ya que las prescripciones disminuyeron tras las nuevas recomendaciones de Estados Unidos para las vacunas contra el COVID.

En noviembre, el fondo de cobertura Shah Capital, segundo mayor accionista de Novavax, instó al consejo de administración a buscar cambios estratégicos, incluida una posible venta, y advirtió de que podría iniciar una batalla por poderes si no se producen avances en los próximos cuatro meses.

El efectivo y los equivalentes de efectivo de la empresa se situaban en US$778 millones al 30 de septiembre de 2025, frente a los US$938 millones al 31 de diciembre de 2024.

Las pérdidas netas de Novavax en el tercer trimestre aumentaron a US$202 millones, frente a los US$121 millones del año anterior, debido a cargos no monetarios por valor de US$126 millones. (Reporte de Christy Santhosh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)