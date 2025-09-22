Novela policíaca, romántica e histórica, entre los cinco finalistas del Premio Literario Kindle Storyteller

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Amazon ha anunciado los cinco finalistas de la duodécima edición del Premio Literario Kindle Storyteller, el certamen para los autores autopublicados en español, entre los que hay novela policíaca, romántica e histórica. De las casi 7000 obras presentadas este 2025, los cinco autores que han conseguido llevar sus libros hasta la final son Alberto Meneses con la sexta entrega de su serie, 'El ocaso de la verdad'; Adolfo Rodríguez, quien continúa las aventuras del Inspector Gabriel Somoza en 'La noche de la tormenta'; Anny Peterson con su comedia romántica 'Novio a la fuga'; Federico Axat con el 'thriller' 'Asesinato en espejo'; y Rosa Boliart, con 'El color de la verdad'.

Esta iniciativa refleja la apuesta de Amazon por impulsar tanto la lectura como la escritura en español a través de Kindle Direct Publishing (KDP), la herramienta de autopublicación de Amazon. Esta herramienta, explica Amazon en un comunicado, permite mantener el control editorial y le reporta al autor hasta el 70% de los ingresos generados por sus ventas.

"La autopublicación es una oportunidad para todas las voces literarias, desde autores ya consagrados hasta aquellos que están dando sus primeros pasos en la escritura", ha afirmado la responsable de Amazon KDP para España, Andrea Pasino.

El ganador será seleccionado por un jurado compuesto por Alberto Saavedra, Responsable del Área de libros de Amazon en España; Arantxa Zunzunegui, Productora de Contenido Original de Audible en España; Luis David Pérez, ganador del Premio Literario Kindle Storyteller 2024 con su novela 'El ladrón de letras'; y los autores Fernando Gamboa, finalista de la primera edición del certamen en 2014, y Lorena Franco, finalista en 2016 y 2022, que han publicado muchas de sus novelas a través de KDP.

El autor galardonado se conocerá el próximo mes de noviembre y recibirá un premio en metálico de 10.000 euros, así como la posibilidad de firmar un acuerdo con Amazon Audible para la adaptación de su obra en formato audiolibro.