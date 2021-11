Novelista sudafricano damon galgut gana el premio booker

LONDRES, 3 nov (Reuters) - El escritor sudafricano Damon Galgut ganó el premio Booker el miércoles por su novela "The Promise", sobre el compromiso fallido de una familia blanca en darle a su criada negra su propio hogar.

Fue la tercera nominación de Galgut -que también es dramaturgo- para el premio literario en inglés de 50.000 libras esterlinas (68.175 dólares).

"Me tomó mucho tiempo llegar aquí y ahora que lo hice, siento que no debería estar aquí", dijo en su discurso al recibir el premio.

"Este ha sido un gran año para la escritura africana y me gustaría aceptar el premio en nombre de todas las historias contadas y no contadas, los escritores escuchados y no escuchados del extraordinario continente del que soy parte. Por favor, sigan escuchándonos, queda mucho por venir".

Ambientada en las afueras de Pretoria y narrada a partir de mediados de la década de 1980, "The Promise" pasa por varias décadas y presidentes sudafricanos.

Contada a través de cuatro funerales familiares, la novela comienza con una niña que escucha a su padre prometerle a su madre moribunda que su criada obtendrá las escrituras del lugar donde ella vive, algo de lo que luego él renegará.

"'The Promise' nos asombró desde el principio como un relato penetrante e increíblemente bien construido de una familia blanca sudafricana que navegaba por el fin del apartheid y sus consecuencias. En cada lectura sentimos que el libro crecía", dijo la historiadora Maya Jasanoff, presidenta del jurado, en un comunicado.

"Con una economía narrativa casi engañosa, ofrece conocimientos conmovedores sobre las divisiones generacionales; medita sobre lo que hace una vida plena y cómo procesar la muerte; y explora las amplias implicancias metafóricas de la 'promesa' en relación con la Sudáfrica moderna".

Galgut, quien escribió su primera novela a los 17 años, sigue los pasos de otros ganadores sudafricanos del premio Booker, como Nadine Gordimer y J. M. Coetzee.

(1 dólar = 0,7334 libra esterlina) (Reporte de Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Rodrigo Charme)