Novo lanza en estados unidos la píldora adelgazante wegovy

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Bhanvi Satija

COPENHAGUE/LONDRES, 5 ene (Reuters) - La farmacéutica danesa Novo Nordisk lanzará el lunes en Estados Unidos su pastilla Wegovy, de una ⁠sola toma diaria, que se comercializará en ⁠dosis de 1,5 miligramos (mg) y 4 mg a un precio de 149 dólares al mes para los pacientes que la paguen de su bolsillo, en el competitivo mercado de medicamentos ⁠para adelgazar.

La ‌píldora fue ​aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el mes pasado, lo que supone ​un espaldarazo para Novo Nordisk en su intento de recuperar el terreno perdido frente a su competidora ‌estadounidense Eli Lilly . Lilly espera la aprobación en Estados Unidos ‌de su píldora para adelgazar, posiblemente para marzo.

La ​píldora Wegovy podría atraer a nuevos consumidores en un momento en que Novo trata de recuperar terreno tras recortar sus previsiones de beneficios y registrar una caída de sus acciones el año pasado. La pastilla ofrece más flexibilidad y una alternativa para aquellos a los que no les gustan las agujas que se utilizan en los medicamentos inyectables.

Las acciones de la farmacéutica danesa subían más de un 2% a última hora de la mañana. Las acciones de Lilly descendían alrededor de un 1% en las ⁠plataformas electrónicas antes de la apertura del mercado en Estados Unidos.

ATRAER A LOS CLIENTES QUE PAGAN EN EFECTIVO, CLAVE PARA EL ÉXITO DE ​LA PÍLDORA

Una de las claves del éxito de la píldora será atraer a los consumidores que pagan en efectivo y no tienen cobertura de seguro, lo que supone un cambio radical respecto al modelo de negocio dominante, en el que el precio de los medicamentos se gestiona a través de los planes de seguro médico.

La dosis baja de 1,5 mg es la dosis de inicio de la píldora Wegovy, compuesta por semaglutida, el mismo principio ⁠activo que se encuentra en sus exitosos tratamientos inyectables para la pérdida de peso y la diabetes, comercializados bajo ​las marcas Wegovy y Ozempic.

Novo también ofrece la dosis inicial de 1,5 mg de su medicamento oral de semaglutida para la diabetes de tipo 2, comercializado como Rybelsus.

La píldora de Novo también se venderá en dosis de 9 mg y una dosis más alta a ‍largo plazo de 25 mg. El sitio web de la farmacéutica muestra que las dos dosis más altas tendrán un precio de 299 dólares para un suministro de un mes, mientras que la dosis de 4 mg subirá a 199 dólares a partir del 15 de abril.

Lilly tiene previsto limitar las dosis más altas de su píldora contra la obesidad, si se aprueba, ​a 399 dólares al mes para los compradores habituales. Zepbound, el fármaco inyectable de Lilly, ha superado en gran medida a Wegovy en las recetas semanales en Estados Unidos durante el último año.

(Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen en Copenhague, Bhanvi Satija y Maggie Fick en Londres, redacción ‍de Anna Ringstrom; edición de Terje Solsvik, Adam Jourdan y Bernadette Baum; editado en español por Tomás Cobos)