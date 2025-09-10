Novo Nordisk anuncia el despido de 9000 empleados, el 11,5% de la plantilla, y reduce previsiones anuales

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) - La farmacéutica danesa Novo Nordisk, propietaria de 'Ozempic' y 'Wegovy', ha anunciado este miércoles el despido de 9000 personas de una plantilla total de 78.400, lo que equivaldría a la salida de alrededor del 11,5% de sus trabajadores.

Según la nota de prensa emitida, el objetivo es simplificar el organigrama empresarial, agilizar la toma de decisiones y reasignar los recursos hacia el segmento de diabetes y obesidad. Más de la mitad del ajuste se ejecutará en Dinamarca, dado que allí se eliminarán unos 5000 puestos.

Novo Nordisk pretende alcanzar un ahorro anualizado de 8000 millones de coronas danesas (1072 millones de euros) para finales de 2026 con las medidas propuestas, que se iniciarán "inmediatamente" y que se aplicarán a lo largo de los próximos meses.

No obstante, se incurrirá en unos gastos de reestructuración de 9000 millones de coronas (1206 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2025, mientras que ya se registrarán ahorros por 1000 millones de coronas (134 millones de euros) durante el cuarto trimestre.

"Los mercados en los que nos movemos están evolucionando, especialmente, en el ámbito de la obesidad, ya que se han vuelto más competitivos y están más orientados al consumidor. Nuestra empresa también debe evolucionar", ha asegurado el presidente y consejero delegado de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

"Esto significa fomentar una cultura más basada en la eficacia, desplegar nuestros recursos de forma aún más acertada y dar prioridad a las inversiones que tengan mayor impacto, respaldando nuestras áreas terapéuticas líderes", ha añadido.

REVISIÓN DE PREVISIONES

El impacto del programa ha llevado a la multinacional a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del beneficio operativo para el conjunto de 2025. Así, el nuevo rango de mejora estará entre el 4% y el 10% frente al 10% y el 16% previo.

Además, las depreciaciones, amortizaciones y deterioros se incrementarán hasta los 21.000 millones de coronas (2813 millones de euros), unos 4000 millones de coronas (535,8 millones de euros) más que lo proyectado en agosto.