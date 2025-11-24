Novo Nordisk dice que ensayo de un fármaco contra el Alzheimer fracasó; se hunden sus acciones

COPENHAGUE, 24 nov (Reuters) - Novo Nordisk comunicó el lunes que una versión oral más antigua de su fármaco semaglutida no cumplió su principal objetivo en los ensayos de última fase para comprobar si el medicamento puede ralentizar el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer, lo que hacía caer el precio de sus acciones un 10%.

Este revés socava las esperanzas de convertir al Alzheimer en un nuevo e importante mercado para medicamentos con GLP-1 como la semaglutida, mientras Novo enfrenta una competencia cada vez mayor para sus medicamentos de éxito en sus principales áreas de tratamiento, la obesidad y la diabetes.

En la actualidad, las opciones terapéuticas para los enfermos de Alzheimer son limitadas. El ensayo de Novo era seguido de cerca como indicio de si los fármacos GLP-1 -utilizados por millones de personas para la diabetes y la pérdida de peso- podrían ralentizar el avance de la enfermedad.

El fármaco ensayado era Rybelsus, una píldora aprobada sólo para la diabetes de tipo 2. Al igual que los superventas de Novo, Ozempic y Wegovy, contiene semaglutida.

En septiembre, Ludovic Helfgott, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Productos y Cartera de la empresa, describió los ensayos contra el Alzheimer como un "billete de lotería", en referencia a sus inciertas perspectivas pero enorme potencial.

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias afectan a más de 55 millones de personas en todo el mundo. No existe cura.

"Aunque la semaglutida no demostró eficacia para ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, el amplio conjunto de pruebas que la respaldan sigue aportando beneficios a las personas con diabetes de tipo 2, obesidad y comorbilidades relacionadas", declaró en un comunicado el director científico de la firma, Martin Holst Lange.

Los resultados de los dos ensayos con pacientes en fase inicial, denominados EVOKE y EVOKE+, suponen otro revés para la farmacéutica danesa y su nuevo presidente ejecutivo, Mike Doustdar, que experimentó un éxito fulgurante, impulsado por Ozempic y Wegovy, antes de que la ralentización del crecimiento de las ventas y la caída del precio de las acciones provocaran un cambio en la jefatura y despidos masivos.

