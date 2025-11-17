Novo Nordisk dice que está abastecida para apoyar el agresivo lanzamiento de la píldora Wegovy

COPENHAGUE, 17 nov (Reuters) - Novo Nordisk dispone de una cantidad más que suficiente de sus píldoras adelgazantes Wegovy para apoyar un agresivo lanzamiento del producto, dijo el lunes su presidente ejecutivo, Mike Doustdar, con el fin de evitar que se repitan los problemas de suministro que afectaron a la versión original del fármaco.

La farmacéutica espera una decisión sobre la aprobación en Estados Unidos antes de fines de año y se espera que el formato en píldoras atraiga a los pacientes que prefieren evitar las inyecciones de la formulación actual de Wegovy.

"Esta vez tenemos píldoras más que suficientes, así que vamos a darlo todo para conseguirlo", comentó Doustdar en un acto organizado por la Asociación Danesa de Accionistas.

Novo se ha enfrentado a una desaceleración del crecimiento de las ventas del medicamento contra la obesidad más vendido, que le ha ayudado a convertirse en la empresa más valiosa de Europa.

La desaceleración se debe en gran medida a las restricciones de suministro que han permitido a Eli Lilly y otras empresas reducir la ventaja del laboratorio danés como pionera.

Doustdar también dijo que el acuerdo de precios alcanzado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como objetivo ampliar el acceso a sus medicamentos para adelgazar para el programa estadounidense Medicare, un programa federal de seguro de salud para personas mayores de 65 años o con discapacidades.

(Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen; escrito por Stine Jacobsen; editado en español por Carlos Serrano)