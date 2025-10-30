Novo Nordisk inicia una guerra de ofertas con Pfizer por la biotecnológica estadounidense Metsera

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Louise Rasmussen

COPENHAGUE, 30 oct (Reuters) - La danesa Novo Nordisk lanzó el jueves una oferta competidora por la empresa estadounidense de biotecnología Metsera, superando una de Pfizer, en un momento en que los laboratorios pugnan por tomar ventaja en el competitivo mercado de los medicamentos para adelgazar, en rápido crecimiento.

Novo presentó una oferta de hasta US$8500 millones, incluidos 6000 millones por adelantado y posteriores pagos por hitos. La oferta de Pfizer ascendía a US$7300 millones, incluidos los hitos.

Pfizer afirmó en un comunicado que la oferta de Novo es "temeraria" y perjudicaría a la competencia en el mercado de los medicamentos contra la obesidad.

El movimiento señala un giro agresivo de Novo una semana después de la destitución de la mayor parte de la junta directiva de la empresa por preocupaciones de que no se estaba moviendo lo suficientemente rápido en el mercado de la obesidad, donde compite con su principal rival Eli Lilly.

Se prevé que el mercado mundial de medicamentos contra la obesidad alcance los US$150.000 millones a principios de la década de 2030, impulsado por la rápida adopción de terapias con GLP-1 por parte de empresas como Novo y Lilly.

Novo afirmó que la operación con Metsera le brindaría la oportunidad de maximizar el potencial de la "cartera y las capacidades complementarias" de la empresa estadounidense.

Ambos pretendientes han incluido en sus ofertas derechos de valor contingente, ofreciendo pagos adicionales en función de la consecución de hitos clínicos y regulatorios.

Las acciones de Metsera han subido casi un 100% desde enero, pasando de US$26,5 por papel el 31 de enero a US$52,21 el miércoles.

