Novo Nordisk inicia una ronda de despidos en Estados Unidos, según fuentes

Por Maggie Fick y Dan Levine

LONDRES/SAN FRANCISCO, 15 oct (Reuters) - El fabricante de medicamentos Novo Nordisk inició una ronda de despidos en Estados Unidos, su mercado más importante, y el personal afectado será notificado entre esta semana y la próxima, según un correo electrónico y dos fuentes familiarizadas con el asunto.

No se ha informado previamente del calendario de despidos. La medida se produce en un momento en que la empresa danesa responsable del popular medicamento para adelgazar Wegovy busca recortar puestos de trabajo en todo el mundo y reducir costos en medio de una batalla con su rival estadounidense Eli Lilly.

Los despidos en Estados Unidos comenzaron el martes y continuarán hasta finales de la próxima semana, según el calendario que figura en el correo electrónico. Llegan tras una aceleración de los recortes de empleo en el mercado nacional de Novo, Dinamarca, donde planea eliminar 5000 puestos de trabajo.

Entre los departamentos que se espera que sean informados de los recortes se incluyen recursos humanos, desarrollo clínico, enfermedades raras, médico y regulatorio, legal, ética y cumplimiento, marketing y ventas, finanzas, asuntos públicos y otros, según el calendario.

Reuters no pudo confirmar el número de personas afectadas. Novo está tratando de eliminar 9000 puestos de trabajo en todo el mundo en una campaña de reestructuración bajo la dirección del nuevo presidente ejecutivo, Mike Doustdar, que asumió el cargo en agosto.

Novo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero ya había dicho anteriormente que el proceso global llevaría tiempo y que su "máxima prioridad es apoyar a nuestros empleados".

Las fuentes pidieron no ser citadas para poder compartir información confidencial de la empresa.

Los despidos se producen mientras Doustdar intenta restablecer la confianza de los inversores con lo que denomina una mayor concentración en la ejecución comercial y en las áreas terapéuticas de obesidad y diabetes.

Doustdar tomó las riendas de la empresa después de que la caída del precio de las acciones y la ralentización del crecimiento de las ventas de Wegovy provocaron la destitución de Lars Fruergaard Jørgensen, presidente ejecutivo durante muchos años.

Las acciones de Novo han subido alrededor de un 6% desde que se anunció la reestructuración el 10 de septiembre. (Reporte de Maggie Fick en Londres y Dan Levine en San Franscisco. Editado en Español por Ricardo Figueroa)