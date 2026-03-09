Novo Nordisk llega a un acuerdo con Hims para vender Wegovy y Ozempic

Por Stine Jacobsen y Maggie Fick

COPENHAGUE, 9 mar (Reuters) - Novo Nordisk acordó vender sus exitosos medicamentos Wegovy y Ozempic a través de la plataforma de la empresa estadounidense de telesalud Hims & Hers, informó el lunes la farmacéutica danesa, poniendo fin a una disputa legal que estalló el mes pasado.

El acuerdo supone un giro con respecto a febrero, cuando Novo demandó a Hims por una alternativa compuesta de US$49 a su píldora para adelgazar Wegovy.

Novo se enfrenta a empresas de telesalud que ofrecen versiones compuestas más baratas de sus tratamientos contra la obesidad.

En virtud del acuerdo, que entrará en vigor a finales de este mes, los clientes de Hims tendrán acceso a los inyectables Ozempic y Wegovy, aprobados por las autoridades reguladoras estadounidenses, así como a la pastilla Wegovy, a los precios de pago por cuenta propia de Novo.

El presidente ejecutivo de Novo, Mike Doustdar, dijo que la pastilla Wegovy había generado más de 600.000 recetas desde su lanzamiento hace dos meses, y que las asociaciones de telesalud estaban acelerando su adopción.

Novo se enfrenta a la dura competencia en Estados Unidos de Eli Lilly. Para impulsar las ventas, Novo ha reducido los precios de sus medicamentos para bajar de peso de unos 1000 dólares al mes a entre 149 y 299 dólares en sus sitios web.

Doustdar sostuvo que la reducción de precios era una parte fundamental de la asociación y dijo a Reuters que "Los productos auténticos tienen ahora un precio muy similar al de los compuestos".

El acuerdo se conoce tras la advertencia de la semana pasada de los reguladores estadounidenses a 30 empresas de telesalud por promociones engañosas de medicamentos compuestos de la clase GLP-1, que incluye Wegovy y Ozempic. (Reporte de Stine Jacobsen en Copenhague y Maggie Fick en Londres. Edición de Mark Potter. Editado en español por Natalia Ramos)