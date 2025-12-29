Novo Nordisk reduce el precio de Wegovy en China

29 dic (Reuters) - Novo Nordisk dijo el lunes que bajará los precios de su medicamento contra la obesidad Wegovy en China, mientras se prepara para la intensa competencia de sus rivales locales el año que viene, cuando finalice la patente de su exitoso tratamiento.

La farmacéutica danesa no dio detalles sobre los nuevos precios, pero el medio de comunicación local Yicai informó anteriormente que los precios de lista para las dos dosis más altas de Wegovy se redujeron en un 48% a 987 yuanes (US$141) y 1.284 yuanes al mes, respectivamente, en algunas provincias chinas.

"Podemos confirmar que estamos ajustando nuestros precios de Wegovy en China", dijo la firma a Reuters en un comunicado. "Creemos que este ajuste de precios en China ayudará aún más a aliviar la carga del tratamiento para los pacientes y a mejorar su calidad de vida".

Más del 65% de la población china, de unos 1.400 millones de habitantes, podría padecer sobrepeso u obesidad en 2030, lo que la convierte en un mercado de rápido crecimiento para los fármacos adelgazantes.

Dado que la patente de Novo sobre el principio activo de Wegovy, la semaglutida, expira en 2026 en China y otros mercados importantes, los fabricantes locales como CSPC Pharmaceutical Group y Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co están desarrollando sus propias versiones del fármaco y otros se preparan para lanzar rivales.

Yicai, citando a las autoridades locales de compras, había informado que los recortes de precios se harían en las provincias suroccidentales chinas de Yunnan y Sichuan.

El mes pasado, Novo recortó los precios de Wegovy hasta un 37% en la India, con la intención de ganar terreno en otro mercado emergente de tratamientos contra la obesidad. Novo y su rival estadounidense Eli Lilly, que se orientan hacia los consumidores que pagan en efectivo, también acordaron recortar sus precios en noviembre.

(1 dólar = 7,0056 yuanes chinos) (Reporte de redacción Pekín; reporte adicional de Bhanvi Satija en Londres; Escrito por Miyoung Kim; Editado en Español por Ricardo Figueroa)