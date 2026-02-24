Novo Nordisk reducirá a la mitad el precio de venta al público de Wegovy en EE. UU. a partir de 2027

Por Sriparna Roy y Padmanabhan Ananthan

24 feb (Reuters) - Novo Nordisk reducirá hasta un 50% los precios de venta al público en Estados Unidos de sus exitosos medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso Ozempic y Wegovy a partir del próximo año, hasta situarlos en US$675 al mes, anunció el martes la farmacéutica danesa

Los recortes de precios entrarán en vigor el 1 de enero del próximo año, coincidiendo con la aplicación de nuevos precios más bajos para los mismos medicamentos en los planes de salud federales Medicare para personas mayores

La alta demanda de medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso ha hecho que el mercado de Novo y su rival Eli Lilly sea cada vez más competitivo, con un cambio hacia canales de pago en efectivo impulsados por los consumidores que han provocado recortes de precios. Novo vende Wegovy por unos US$349 en su sitio web, alrededor de un tercio de su precio de venta oficial

Ambas empresas firmaron acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para reducir los precios este año y vender a través de TrumpRx.gov, un sitio web que dirige a los consumidores a sus sitios web de venta directa al consumidor. Novo también tuvo que negociar sus precios para 2027 en el programa Medicare para personas mayores de 65 años o con discapacidades en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación

Los recortes de precios, los primeros de la farmacéutica danesa, deberían beneficiar a los consumidores estadounidenses que tienen un seguro médico que vincula los gastos de bolsillo de los pacientes al precio de catálogo

Los planes de salud y las empresas obtienen descuentos y rebajas en los medicamentos a través de los gestores de prestaciones farmacéuticas, que negocian los precios de los medicamentos

"El nuevo precio de catálogo de US$675 es una medida proactiva, diseñada específicamente para ayudar a los pacientes cuyos gastos de bolsillo están vinculados al precio de catálogo", dijo Jamey Millar, vicepresidente ejecutivo de operaciones en Estados Unidos de Novo Nordisk, en un comunicado

Con los precios revisados, Wegovy costará un 50% menos, mientras que el tratamiento para la diabetes Ozempic sufrirá un recorte del 35%. Los recortes de precios también se aplicarán a las pastillas Wegovy y Rybelsus

Los cambios no afectan a los precios directos al paciente ni a los precios de pago por cuenta propia

El analista de Citi Geoffrey Meacham afirmó que es probable que la reducción de precios solo beneficie a una parte relativamente pequeña de las nuevas recetas en comparación con los canales de pago en efectivo, que tienen "una cuota abrumadora". (Reporte de Padmanabhan Ananthan y Sriparna Roy en Bangalore; edición de Leroy Leo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)