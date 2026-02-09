Novo Nordisk salta mientras Hims retira pastilla para adelgazar de US$49 bajo presión de FDA

*

Las acciones de Novo suben un 8% después de que Hims retira del mercado una pastilla para adelgazar de 49 dólares

La FDA ha anunciado una campaña más amplia contra los medicamentos compuestos GLP-1

Hims retiró su píldora basada en semaglutida tras la reacción negativa

La postura de la FDA mejora las perspectivas para los tratamientos de marca de Novo y Lilly

Por Stine Jacobsen

COPENHAGUE, 9 feb (Reuters) - Las acciones de Novo Nordisk subieron más de un 8% el lunes después de que la empresa de telesalud Hims & Hers cancelara el lanzamiento de una copia de 49 dólares de una pastilla para adelgazar tras las amenazas legales del grupo danés y la FDA de Estados Unidos.

Las ganancias impulsaron las acciones de Novo por encima del nivel anterior al anuncio de Hims de su versión no aprobada por la FDA de la semaglutida de Novo, ya que inversores percibieron las medidas de la FDA como una represión más amplia de los medicamentos compuestos GLP-1, lo que reduciría las amenazas competitivas para los tratamientos de marca, según analistas.

Hims presentó la píldora compuesta el jueves, lo que provocó la reacción de la farmacéutica danesa y las autoridades reguladoras. Se basa en la semaglutida, utilizada en los exitosos medicamentos Wegovy y Ozempic de Novo Nordisk.

Hims dijo el sábado que dejaría de ofrecer el tratamiento tras mantener "conversaciones constructivas con las partes interesadas".

Las acciones de Hims cayeron un 14,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes.

RARA VICTORIA DE NOVO

La FDA anunció el viernes que restringiría los ingredientes GLP-1 utilizados en medicamentos compuestos no aprobados que empresas de telesalud como Hims y farmacias compuestas han comercializado como alternativas a los tratamientos autorizados.

El analista de AL Sydbank, Soren Lontoft Hansen, y el analista de Jyske Bank, Henrik Hallengreen Laustsen, afirmaron que el precio de las acciones de Novo reflejaba la respuesta positiva de los inversores ante la decisión de la FDA de adoptar una postura más amplia con respecto a la industria de los compuestos no regulados

La FDA "no solo está declarando la guerra a la pastilla Wegovy de Hims & Hers, sino a los GLP-1 (compuestos) en general", afirmó Hansen, una medida que tiene implicaciones positivas para Novo Nordisk y su rival Eli Lilly.

El rápido cambio de rumbo de Hims en el lanzamiento de su píldora supuso una victoria poco habitual en la batalla de Novo Nordisk contra las versiones compuestas imitadoras de sus medicamentos GLP-1.

Hims no respondió el sábado a las preguntas de Reuters sobre si seguiría vendiendo inyecciones compuestas de semaglutida en su sitio web.

Las acciones de Novo ya se habían recuperado más de un 5% el viernes después de que la FDA anunciara medidas drásticas contra los medicamentos compuestos de GLP-1, que han desafiado el poder de fijación de precios del fabricante de medicamentos en los mercados de la pérdida de peso y la diabetes.

Aun así, la intensa competencia continúa en el mercado del GLP-1, en rápida evolución, ya que Eli Lilly y las farmacias compuestas ofrecen versiones inyectables de semaglutida.

El valor de mercado de Novo Nordisk ha caído casi dos tercios desde que alcanzara su máximo en junio de 2024 y ha bajado casi un 50% en el último año.

Más recientemente, sus acciones se hundieron un 17% en un día después de que la semana pasada señalara una "presión de precios sin precedentes" en sus resultados anuales.

A pesar de ser pionera en el mercado de los medicamentos contra la obesidad, los recientes reveses muestran lo rápido que se ha erosionado el dominio de Novo. Y con el lanzamiento previsto para abril de la pastilla oral GLP-1 orforglipron de Eli Lilly, la presión competitiva se intensificará.

En el importante mercado estadounidense, los medicamentos contra la obesidad fabricados por Novo Nordisk y Lilly están impulsando un cambio hacia un mercado centrado en el consumidor, en el que los fabricantes de medicamentos recurren cada vez más a los canales de pago en efectivo y a la telesalud para llegar a decenas de millones de estadounidenses.

Hims, Novo Nordisk y Eli Lilly emitieron anuncios durante la Super Bowl del domingo para promocionar sus tratamientos para la pérdida de peso.

(Reporte de Stine Jacobsen y Louise Rasmussen en Copenhague, Maggie Fick en Londres; edición de Louise Heavens, Joe Bavier y Bernadette Baum. Editado en español por Natalia Ramos)