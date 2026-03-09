Nscale, respaldado por Nvidia, es valorada en 14.600 millones de US$ en nueva ronda de financiación

9 mar (Reuters) - El grupo de inteligencia artificial Nscale, respaldado por Nvidia, fue valorado en US$14.600 millones tras recaudar US$2000 millones en su última ronda de financiación, informó la empresa británica el lunes.

La ronda de financiación de la serie C fue liderada por la noruega Aker y 8090 Industries, y contó con la participación de Nvidia, Citadel, Dell y Jane Street, entre otros, informó la empresa en un comunicado.

Los antiguos ejecutivos de Meta Nick Clegg y Sheryl Sandberg, y la antigua presidenta de Yahoo Susan Decker se incorporarán al consejo de administración de la empresa de IA, informó la compañía.

La ronda de financiación se produce antes de los preparativos del grupo de IA para una oferta pública inicial, para la que Nscale Global ha contratado a Goldman Sachs y JPMorgan como suscriptores, informaron fuentes a Reuters a principios de este año.

El calendario para la posible salida a bolsa aún no se ha fijado, según las fuentes.

Fundada en 2024, Nscale posee y opera sus propios centros de datos, unidades de procesamiento gráfico (GPU) y pila de software para ofrecer computación de IA a gran escala impulsada por GPU.

La nueva financiación le ayudará a ampliar la capacidad de sus centros de datos para satisfacer la creciente demanda de computación de IA de clientes como Microsoft y OpenAI. (Reporte de Ruchika Khanna en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair; Editado en español por Ricardo Figueroa)