NTT Com inicia pruebas de interconexión con la plataforma que conecta Gaia-X (plataforma europea de intercambio seguro de datos para empresas de la cadena de suministro) con sistemas de empresas/organizaciones nacionales y extranjeras

NTT Communications Corporation (NTT Com), la empresa de soluciones TIC y comunicaciones internacionales del Grupo NTT (TOKYO:9432), consigui贸 desarrollar, en abril de 2021, el prototipo de la plataforma que permite la interconexi贸n con IDS 1 y el conector IDS, la tecnolog铆a central de IDS, que constituye uno de los principales componentes del ecosistema de datos Gaia-X 2, la infraestructura de distribuci贸n de datos que est谩 desarrollando Europa para proteger la soberan铆a de los datos 3 de sus pa铆ses y regiones. As铆, NTT Com desarrollar谩 el prototipo de la plataforma de distribuci贸n de datos, segura e internacional, que conecta IDS y withTrust TM, la plataforma de datos inteligentes de NTT Com que efect煤a la distribuci贸n segura de datos entre empresas y organizaciones, y realizar谩 pruebas de interconexi贸n con socios en Jap贸n y Europa desde octubre de este a帽o hasta marzo de 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20211015005651/es/

Flow chart of interconnection trials (Graphic: Business Wire)

En funci贸n de los resultados de las pruebas, la versi贸n comercial de esta plataforma se lanzar谩 en la primera mitad del ejercicio de 2022. Permitir谩 la distribuci贸n internacional y segura de los datos, incluidos los datos de dispositivos en f谩bricas, la informaci贸n de los pedidos, las emisiones de CO 2 y de residuos para los ciclos de vida de los productos entre los componentes de la cadena de suministro global, a trav茅s de Gaia-X y withTrust TM 4. NTT Com contribuir谩 as铆 a construir una sociedad sostenible, potenciando la eficiencia industrial, la descarbonizaci贸n y el reciclaje de recursos mediante la distribuci贸n de los datos.

NTT Com ha creado un entorno de prueba en la nube donde empresas y organizaciones pueden compartir datos mediante la conexi贸n de IDS, OPC UA 5 y withTrust TM en Europa y Jap贸n, lo que permite una conexi贸n segura al prototipo Gaia-X a trav茅s de la plataforma inteligente de datos. El entorno de prueba se bas贸 en los ejemplos de uso de la distribuci贸n de datos de fabricaci贸n para la descarbonizaci贸n y el reciclaje de recursos en la industria manufacturera (que ahora est谩 siendo estudiado por WG1 芦Study on Global Data Distribution Management Platform禄 sub-WG [SWG8] 6 por Robot Revolution and Industrial IoT Initiative [RRI]), y los requisitos de la plataforma internacional de interconexi贸n de datos derivados de dichos ejemplos de uso. Las pruebas verificar谩n la conveniencia, funcionalidad y practicidad de la plataforma internacional de distribuci贸n de datos conectando los dispositivos y los sistemas de los socios nacionales y extranjeros a este entorno de prueba y distribuyendo datos entre Jap贸n y Europa.

Asimismo, se efectuar谩 un experimento en este entorno de prueba 7 para interconectar m煤ltiples espacios de datos de estas industrias europeas que se adhieren a Gaia-X, como Smart Connected Supplier Network 8 en los Pa铆ses Bajos y Catena-X 9 en Alemania. NTT Com tambi茅n estudiar谩 modelos de datos para permitir una transmisi贸n fluida de los datos de emisiones de CO 2 y otra informaci贸n que trascienda las diferencias en las pr谩cticas y leyes empresariales entre pa铆ses y sectores. La viabilidad de este modelo se comprobar谩 a trav茅s de experimentos para distribuir los datos de manera segura entre Jap贸n y Europa. Entonces, en colaboraci贸n con Empress Software Japan, con sede en Canad谩, y otras empresas, NTT Com propondr谩 este modelo a la OPC Foundation 10, como modelo de informaci贸n complementaria OPC UA.

Las empresas y organizaciones asociadas que ya han acordado participar en este experimento son las siguientes: Okuma Corporation, OMRON Corporation, DENSO WAVE Inc., Empress Software Japan Inc., Yokogawa Electric Corporation, Industrial Open-Network Laboratory de la Escuela de Ciencias Fundamentales e Ingenier铆a de la Universidad de Waseda, RRI, Smart Connected Supplier Network (SCSN) y Value Chain Connectivity Test WG en Virtual Engineering Community (VEC). (A 14 de octubre de 2021 en orden alfab茅tico japon茅s).

Estamos buscando nuevas empresas y organizaciones asociadas que deseen participar en las pruebas. En funci贸n de los resultados de las pruebas, identificaremos los aspectos necesarios para la interconexi贸n con Gaia-X y especificaremos los requisitos funcionales en colaboraci贸n con las empresas y organizaciones asociadas. Adem谩s, tenemos previsto ofrecer una versi贸n comercial de esta plataforma con los requisitos funcionales en la primera mitad del ejercicio 2022. Asimismo, para que las empresas japonesas puedan compartir los datos de forma segura y fluida con los socios comerciales nacionales y extranjeros que constituyen sus cadenas de suministro, NTT Com tambi茅n se encargar谩 de desarrollar DATA-EX 11, la plataforma de distribuci贸n de datos que se est谩 implementando en Jap贸n, y establecer谩 las tecnolog铆as y servicios necesarios para el desarrollo de DATA-EX, en colaboraci贸n con Nippon Telegraph and Telephone Corporation, NTT Ltd., NTT DATA y otras empresas del Grupo NTT, as铆 como Data Society Alliance (DSA) y RRI.

Las pruebas se presentar谩n en el Robot Revolution and Industrial IoT International Symposium 2021 12 ([D铆a 3] intercambio y calidad de los datos) que est谩 previsto que se retransmita online hoy (14 de octubre) y en el NTT Communications Digital Forum 2021, que tendr谩 lugar del 20 a 22 de octubre. En lo que respecta al NTT Communications Digital Forum 2021, visite 芦Smart Factory禄 despu茅s de iniciar sesi贸n en la URL del foro para obtener m谩s informaci贸n sobre esta prueba.

Para proteger los derechos de los proveedores de datos en una sociedad digital en la que se han difundido tanto el IoT, la IA y la nube, en abril de 2022 se pondr谩 en marcha Gaia-X, una plataforma de distribuci贸n de datos dotada de un mecanismo que permite a los proveedores de datos limitar el alcance de la divulgaci贸n de los datos y realizar el seguimiento del historial de uso de estos. Las empresas japonesas que deseen establecer relaciones comerciales con empresas europeas conectadas a Gaia-X probablemente deber谩n cumplir los est谩ndares de Gaia-X. Para cumplir los est谩ndares de Gaia-X de forma individual, deber谩n contar con ingenieros que conozcan las especificaciones de IDS y realizar costosas y largas modificaciones del sistema. Este experimento es un esfuerzo por comercializar una plataforma que interconecte los sistemas europeos conformes con Gaia-X con diversos sistemas corporativos, con el objetivo de reducir la carga de estas respuestas individuales.

Acerca de Re-connect X

Re-connect X es la visi贸n que NTT Com lleva persiguiendo desde 2020. Con ella, NTT Com contribuye a crear un futuro sostenible dentro de la 芦nueva normalidad禄 proporcionando servicios y soluciones TIC que 芦reconectan a los clientes, las empresas y la sociedad con un nuevo valor禄 de forma segura y flexible.

Re-connect x

https://www.ntt.com/en/about-us/re-connectx.html

* 1: IDS es un sistema integral de componentes tecnol贸gicos establecido por la International Data Spaces Association e.V. (IDSA). NTT Group es miembro de IDSA.

* 2: Gaia-X es una iniciativa anunciada por los gobiernos alem谩n y franc茅s en octubre de 2019 para apoyar el intercambio de datos a trav茅s de una infraestructura que garantice la protecci贸n de datos, la transparencia, la fiabilidad y la interoperabilidad, con el fin de proteger los derechos de las empresas, gobiernos, instituciones y ciudadanos europeos. Los operadores del mercado de fuera de Europa est谩n invitados a participar. NTT Com es miembro de Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL, una organizaci贸n que fomenta el desarrollo de Gaia-X

* 3: La soberan铆a de los datos se refiere al derecho de los proveedores de datos a decidir el alcance de la cesi贸n y el uso de los datos, seg煤n su criterio.

* 4: withTrust TM es un sistema para distribuir de forma segura datos altamente confidenciales.

* 5: OPC UA es un est谩ndar desarrollado y mantenido por la OPC Foundation para interoperar con el objetivo de un intercambio de datos seguro y fiable.

* 6: WG1 芦Study on Global Data Distribution Management Platform禄 sub-WG (SWG8) es un grupo de estudio dirigido por NTT Com, en el que participan Okuma Corporation, QUNIE Corporation, DENSO WAVE Inc., Hitachi, Ltd., Empress Software Japan Inc., Toshiba Digital Solutions Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, DMG MORI B.U.G. CO., LTD., Business Engineering Corporation, Fujitsu Limited, Future Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Yokogawa Electric Corporation, Ricoh Company, Ltd. y Ryoyo Electro Corporation (a 14 de octubre de 2021 en orden alfab茅tico japon茅s).

* 7: El experimento ser谩 realizado en colaboraci贸n con System of Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO; Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), Fraunhofer-Gesellschaft, IDSA y Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL.

* 8: Para m谩s informaci贸n sobre la red de proveedores Smart Connected de los Pa铆ses Bajos, consulte: https://smart-connected.nl/

* 9: Para m谩s informaci贸n sobre Catena-X, de Alemania, consulte: https://catena-x.net/de/

* 10: Para m谩s informaci贸n sobre OPC Foundation, consulte: https://opcfoundation.org/

* 11: DATA-EX es el nombre gen茅rico (nombre de marca) del esfuerzo de DSA por realizar colaboraciones de datos en diversos campos. Para m谩s informaci贸n sobre DATA-EX, consulte:https://data-society-alliance.org/data-ex/

* 12: Para m谩s informaci贸n sobre Robot Revolution and Industrial IoT International Symposium 2021, consulte: https://www.jmfrri.gr.jp/english/event_seminar_eng/2490.html

Acerca de NTT Communications

NTT Communications resuelve los retos tecnol贸gicos globales ayudando a las empresas a superar la complejidad y el riesgo en sus entornos de TIC con soluciones de infraestructura de TI gestionada. Estas soluciones est谩n respaldadas por nuestra infraestructura mundial, que incluye redes l铆deres del sector, p煤blicas y privadas, de primer nivel que llegan a m谩s de 190 pa铆ses y regiones, adem谩s de m谩s de 500.000 m 2 de las instalaciones de centros de datos m谩s avanzadas del mundo. Nuestros equipos mundiales de servicios profesionales proporcionan consultor铆a y arquitectura para la resistencia y seguridad requeridas para el 茅xito de su negocio, y nuestra escala y capacidades mundiales son insuperables. Junto a NTT Ltd., NTT Data y NTT DOCOMO, somos NTT Group.

