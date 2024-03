NTT Communications: Un evento digital conecta Tokio y Kanazawa a través de la red APN IOWN más larga del mundo en conmemoración de la ampliación de la línea Hokuriku Shinkansen

Tokio--(business wire)--mar. 27, 2024--

NTT Communications Corporation (NTT Com) y la Oficina Regional de Hokuriku de NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO), junto con la ciudad de Kanazawa, celebraron la inauguración de un nuevo tramo de la línea Hokuriku Shinkansen entre Kanazawa y Tsuruga con eventos digitales el 16 de marzo bajo el lema "Conexión", un componente clave del concepto de red óptica e inalámbrica innovadora (Innovative Optical and Wireless Network, IOWN) del Grupo NTT. 1

Entre las actividades se incluyó una actuación remota en directo que conectó sin inconvenientes a músicos de Kanazawa y Tokio, a una distancia de unos 1000 kilómetros, a través de la red All-Photonics Network (APN). Para la conexión, NTT Com proporcionó su Plan de línea alquilada “APN powered by IOWN”, 2 que utilizó el cable óptico más largo jamás desplegado en una demostración de IOWN y el primero en desplegarse en la región japonesa de Hokuriku.

El espectáculo reunió a la Kanazawa Junior Jazz Orchestra JAZZ-21, formada principalmente por estudiantes de secundaria y bachillerato que actuaron en las zonas afectadas por el Gran Terremoto del Este de Japón y en varios festivales importantes de todo el mundo, y a la célebre violinista Mayu Kijima, ganadora de numerosos concursos internacionales, entre ellos el I Concurso Internacional de Violín Isaac Stern de Shanghái en 2016, que actuó con el violín Walner fabricado por Antonio Stradivari 1699, cedido por la Colección Munetsugu.

La ciudad de Kanazawa aportó el entorno de la demostración y gestionó el lugar de celebración en su zona, y NTT Com proporcionó el equipo de transmisión APN y las instalaciones del espectáculo en Tokio. NTT Com y DOCOMO transmitieron en directo el evento en la plataforma metaverso de Kanazawa utilizando el sistema de transmisión de video 5G de DOCOMO, lo que permitió a los espectadores disfrutar en casa del evento en directo en PC, smartphones y tabletas a través de la plataforma de espacio virtual DOOR creada para navegadores. 3 Además, DOCOMO utilizó su función Hide Mode 4 para permitir el ingreso de más personas en la sala virtual. Era la primera vez en Japón que se utilizaba un espacio metaverso abierto al público para un espectáculo musical.

En otra demostración, se utilizó iluminación inteligente para que los espectadores pudieran interactuar digitalmente con la famosa puerta Tsuzumi-mon de Kanazawa e influir en su iluminación la noche del 16 de marzo. Gracias a la comunicación 5G y a la tecnología IoT, los espectadores modificaron la iluminación seleccionando entre ocho patrones a través de tabletas colocadas cerca de la puerta. La demostración, denominada "Conectar con la puerta de Tsuzumi-mon", permitió a los asistentes establecer una conexión especial con el emblemático lugar y sacarse fotos conmemorativas.

Una tercera demostración de carácter conmemorativo del 16 de marzo, llamada "Conectar con otros lugares", permitió a los visitantes de la Plaza Subterránea del Motenashi Dome, cerca de la estación de Kanazawa, ver y experimentar escenas famosas a lo largo de la línea Hokuriku Shinkansen a través de una pantalla de realidad virtual gran angular sin necesidad de utilizar gafas. Durante esta demostración, varias personas disfrutaron simultáneamente de videos, imágenes de 360 grados y espacios metaversos, e incluso de la experiencia de sentarse en el asiento de un conductor del tren bala Shinkansen mientras viajaban en la recién ampliada línea Hokuriku Shinkansen.

El grupo DOCOMO, en virtud de un acuerdo firmado con la ciudad de Kanazawa y la West Japan Railway Company en 2019, trabaja para promover las atracciones locales utilizando 5G y otras tecnologías avanzadas. Tras el reciente terremoto de la península de Noto el 1 de enero, DOCOMO ha redoblado sus esfuerzos para ayudar a la población de la región de Hokuriku a revitalizar y apoyar la recuperación y reconstrucción de la región. De cara al futuro, y basándose en las lecciones aprendidas en el acto de conmemoración de la ampliación de la línea Hokuriku Shinkansen, NTT Com y DOCOMO se comprometen a proporcionar un nuevo valor a los ciudadanos y clientes de Kanazawa mediante la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la APN IOWN siempre que sea posible, para promover el atractivo de Kanazawa y favorecer la revitalización de la región.

1 Concepto de infraestructura de red para crear una sociedad enriquecida utilizando tecnologías ópticas avanzadas, etc. IOWN ® es una marca comercial de NTT Corporation. https://www.rd.ntt/e/iown/2 NTT Com comenzó a ofrecer servicios de comunicación APN en todas las prefecturas el 1 de marzo para satisfacer las necesidades de infraestructura de comunicación avanzada de los clientes. 3 La filial de DOCOMO NTT QONOQ INC. ( https://www.nttqonoq.com/?lang=en ) ofrece este servicio para celebrar eventos y mostrar contenidos en espacios virtuales. 4 Mientras que la capacidad normal recomendada de una sala virtual es de 24 personas, el Hide Mode es una opción de pago que permite la entrada de cientos de personas, con algunas capacidades limitadas. Visite https://door.ntt/web/faq/index.html.

Acerca de NTT Communications NTT Communications resuelve las dificultades tecnológicas mundiales por medio de soluciones de infraestructura de TI gestionadas que ayudan a las empresas a superar la complejidad y los riesgos de sus entornos de TI. Estas soluciones tienen el respaldo de nuestra infraestructura mundial, que incluye redes públicas y privadas de primer nivel, líderes en el sector, que llegan a más de 190 países/regiones, las instalaciones de centros de datos más avanzadas del mundo (más de 500 000 m2) y tecnologías de vanguardia para la nube, la seguridad y la IA. Como principal proveedor de los servicios y soluciones empresariales del grupo DOCOMO, creamos valor al prestar apoyo a escala mundial en la reestructuración de la industria y la sociedad, los nuevos estilos de trabajo y la transformación digital de las comunidades, el aprovechamiento de 5G, IoT y otras tecnologías bajo la marca "docomo business". Junto con NTT Ltd., NTT Data y NTT DOCOMO, formamos el Grupo NTT. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com

Acerca de ntt docomo ntt docomo, el principal operador de telefonía móvil de japón con más de 89 millones de abonados, es uno de los mayores impulsores mundiales de las tecnologías de redes móviles 3g, 4g y 5g. más allá de los servicios de comunicaciones básicos, docomo desafía nuevos límites en colaboración con un número cada vez mayor de entidades (socios "+d"), creando servicios de valor agregado atractivos y convenientes que cambian la forma en que las personas viven y trabajan. en el marco de un plan a medio plazo hacia 2020 y más allá, docomo es pionera en una red 5g vanguardista de servicios innovadores que sorprenderán e inspirarán a los clientes más allá de sus expectativas. https://www.docomo.ne.jp/english/

