Nubank anuncia inversión de US$4.200 millones en México hasta 2030

SÃO PAULO, 11 feb (Reuters) - Nubank anunció el miércoles que invertirá US$4.200 millones en un plan de expansión en México hasta 2030, y destacó que US$2.500 millones se destinarán a gastos estratégicos en los próximos cuatro años.

La inversión "refuerza el compromiso a largo plazo con el país. Nu México ya es una de las cinco instituciones financieras más grandes y la tercera emisora de tarjetas más grande, y está sumando alrededor de un millón de nuevos clientes cada trimestre", afirmó el banco.

Según Nubank, la institución tiene casi 14 millones de clientes en México y debería comenzar a operar como banco en el país a principios de este año, después de obtener la licencia bancaria. (Por Alberto Alerigi Jr.; Editado en español por Javier Leira)