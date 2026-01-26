Nubank de Brasil invertirá US$474 millones en ampliar sus oficinas bajo plan híbrido

SAO PAULO, 26 ene (Reuters) - Nubank dijo el lunes que invertirá más de 2.500 millones de reales (US$474 millones) en cinco años para ampliar su red de oficinas en Brasil como parte de un nuevo modelo de trabajo híbrido.

El prestamista digital brasileño, que cotiza en Estados Unidos a través de Nu Holdings, dijo a finales del año pasado que a partir de julio de 2026 requeriría que alrededor del 70% de su personal trabaje en oficinas dos días a la semana.

- Nubank ocupará dos nuevos edificios en Sao Paulo, informó en un comunicado.

- También se abrirán nuevos espacios de trabajo en Campinas, Río de Janeiro y Belo Horizonte.

- "Las regiones fueron elegidas con un enfoque en la atracción y retención de talento", dijo Nubank.

- Nubank también está ampliando sus oficinas en Ciudad de México y Bogotá.

- Se inauguraron espacios de trabajo en Miami y Palo Alto, y Nubank dijo que pronto también tendrá oficinas en Washington, D.C. y Buenos Aires.

- La plantilla de Nubank creció un 26% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, hasta alcanzar los 9.500 empleados.

(1 dólar = 5,2754 reales)

(Reporte de Gabriel Araujo; Edición de Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)