Nubank recibe autorización condicional para operar como banco en EE. UU

SÃO PAULO, 29 de enero (Reuters) - Nubank anunció el jueves que recibió la aprobación condicional de un organismo de Estados Unidos para operar como banco en ese país.

La aprobación fue concedida por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), afirmó Nubank, que espera obtener una licencia completa para lanzar servicios que incluyen cuentas de depósito, tarjetas de crédito, financiación y custodia digital de activos. “Esta aprobación no es solo una expansión de nuestras operaciones, es una oportunidad para demostrar nuestra tesis de que un modelo digital y centrado en el cliente es el futuro de los servicios financieros en todo el mundo”, afirmó el presidente ejecutivo de Nubank, David Vélez, en un comunicado.

“Aunque seguimos totalmente centrados en nuestros principales mercados de Brasil, México y Colombia, este paso nos permite construir la próxima generación de servicios bancarios en Estados Unidos”, añadió.

Nubank anunció a finales de septiembre la solicitud para operar como banco nacional en Estados Unidos.

Fundada en 2013 y con sede en São Paulo, Nubank atiende a unos 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La filial Nu México ya recibió la autorización para convertirse en banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en abril. (Por Alberto Alerigi Jr.; editado en español por Javier Leira)