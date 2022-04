NUCB International College: una escuela secundaria internacional con internado de primer nivel se inaugurará en Japón

NISSHIN, Japón--(BUSINESS WIRE)--abr. 20, 2022--

Kurimoto Educational Institute (KEI, presidente: Dr. Hiroyuki Kurimoto), la organización matriz de la Nagoya University of Commerce (NUCB), recibió la aprobación oficial para el establecimiento de su escuela secundaria con internado llamada NUCB International College (NIC).

Escuela secundaria con internado completo de clase mundial en Japón

El plan para abrir la escuela en septiembre de 2022 avanza según lo programado y NIC ahora acepta oficialmente solicitudes de alumnos de todo el mundo.

Esta institución mixta se diseñó para brindar una educación de clase mundial con excelentes instalaciones y un entorno natural abundante, en su campus de 200 acres, en la ciudad de Nisshin, Japón.

Esquema de la escuela

Nombre de la escuela: NUCB International College Matrícula: 225 estudiantes, mixta, internado completo Programa: Programa de Diploma de Bachillerato Internacional y escuela secundaria de Japón* Rango de nivel de año: 10-12. Se aceptan traslados de alumnos hasta el año n.° 11. Idioma de instrucción: inglés Ubicación: 4-4 Sagamine, Komenoki, Nisshin, Aichi, Japón Fecha de apertura: septiembre de 2022

*NUCB International College es una escuela candidata para el Programa de Diploma. Está tramitando la autorización como IB World School (escuela internacional de IB). La condición de candidata no garantiza que se conceda la autorización.

Excelencia educativa

NIC está a punto de generar un cambio educativo, al ser la única escuela secundaria internacional con internado en Japón que implemente una educación innovadora de liderazgo en etapa inicial a través del método de casos al estilo de Harvard. Las clases pequeñas permiten la supervisión personalizada por parte de profesores multinacionales con maestrías o doctorados, y de escuelas de negocios afiliadas.

Educación de internado

En cuanto a los estándares internacionales de las escuelas con internado, la vida del internado cuenta con el apoyo diario de los supervisores y mentores de la casa de estudios. A través de la vida comunitaria en un entorno internacional, los participantes aprenden la disciplina y la cortesía que se espera de los líderes en el contexto de la diversidad. Además, NIC ofrece una Escuela de Verano y un Programa Puente (preparación para la inscripción de septiembre). También cuenta con planes en marcha para casas de familia, programas de intercambio internacional y viajes de enriquecimiento cultural en Japón.

Acerca de Kurimoto Educational Institute

Como organización matriz de NUCB Undergraduate School, NUCB Business School y Nagoya International Junior and Senior High Schools, KEI promueve la internacionalización de alta calidad de la educación mediante la adquisición de acreditaciones internacionales (de la Association to Advance Collegiate Schools of Business [AACSB], el EFMD Quality Improvement System [EQUIS], la Association of Masters in Business Administration [AMBA] y el IBDP) para las escuelas que establece desde 1935.

Haga clic a continuación para descubrir por qué NIC debe ser su primera opción a la hora de buscar estudios superiores. https://ic.nucba.ac.jp/college/advantage/

CONTACT: Takeo Oyama, subdirector (NIC)

Kosuke Okamoto, director de la Sede Corporativa (KEI)

Tel.: (+81) 561-73-8181

Correo electrónico:info@ic.nucba.ac.jp

Sitio web:https://ic.nucba.ac.jp/

