Nuclear: A 80 años de la bomba a Hiroshima, "Nunca más"

Las palabras del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, durante una audiencia parlamentaria, anuncian una nueva era, marcada por la escalada de hostilidades globales y la animosidad entre las dos principales potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, en un mundo dividido en bloques y facciones, a pesar de las trágicas lecciones de la historia.

Un récord de 120 naciones estarán presentes en Hiroshima el miércoles, según la municipalidad de la ciudad ubicada en el suroeste de Japón.

En la madrugada del 6 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó la bomba atómica "Little Boy", que causó la muerte de más de 140.000 personas y destruyó aproximadamente el 70% de sus edificios.

Tres días después, los estadounidenses lanzaron otra bomba sobre Nagasaki, que causó la muerte de al menos 74.000 personas, casi exclusivamente civiles.

Hasta la fecha, Japón es el único país que ha sufrido un ataque nuclear durante una guerra. Se trata de un acontecimiento trascendental que Tokio pretende reiterar al mundo.

Representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre los países con armas nucleares, estarán presentes en el Parque Conmemorativo de la Paz, que alberga las ruinas de la Cúpula Genbaku, uno de los pocos edificios que quedan en pie cerca del epicentro de la explosión.

India, país que no forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, e Israel, el estado nuclear de facto, también participarán. Palestina y Taiwán, países no reconocidos por el gobierno japonés, asistirán a la ceremonia por primera vez. China, Pakistán y Corea del Norte estarán ausentes.

El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, afirmó que existe una creciente conciencia internacional sobre la historia de la ciudad, destacando que, durante el último año, el museo que documenta la devastación del bombardeo recibió una cifra récord de 2,26 millones de visitas.

"Como la primera ciudad en experimentar la devastación nuclear... pretendemos compartir el “espíritu de Hiroshima” y promover una mayor conciencia de paz, comenzando con conocimientos básicos, entre los jóvenes", declaró Matsui.

Este discernimiento multifacético condujo a la concesión del Premio Nobel de la Paz 2024 a Nihon Hidankyo, una organización de base de “hibakusha”, sobrevivientes de los bombardeos atómicos, por sus esfuerzos para crear un mundo libre de armas nucleares.

El alcalde de Nagasaki se hizo eco de este sentimiento y espera una asistencia récord de más de 100 países y regiones para la ceremonia del sábado.

Este año, la ciudad ha invitado a todos los países y regiones con misiones diplomáticas en Japón o representaciones ante las Naciones Unidas, y ha aceptado la solicitud de Taiwán para participar por primera vez.

“Espero que, al presenciar de primera mano la realidad del bombardeo atómico, los participantes comprendan las consecuencias inhumanas del uso de armas nucleares”, declaró el alcalde Shiro Suzuki.

Es probable que Rusia se encuentre entre los asistentes, por primera vez desde el inicio de la guerra con Ucrania.

El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, asistirá a las ceremonias de Hiroshima y Nagasaki, anunció el lunes la Embajada de Estados Unidos en Tokio. Su predecesor, Rahm Emanuel, no asistió al evento de Nagasaki el año pasado debido a que Israel no había sido invitado. (ANSA).