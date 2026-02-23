Nuclear: China reforzó su arsenal nuclear, acusa EE. UU

"A pesar de sus negaciones, China ha desarrollado masivamente, de forma deliberada y sin restricciones, su arsenal nuclear, sin transparencia ni indicación de sus intenciones u objetivos", acusó Christopher Yeaw, subsecretario de Estado para el Control de Armas y la No Proliferación, en la Conferencia de Desarme de Ginebra.

En respuesta, el embajador de China en Ginebra, Shen Jian, "rechazó categóricamente estas acusaciones infundadas", denunciando "la constante distorsión y difamación por parte de algunos países respecto a su política nuclear".

En opinión de Washington, la expiración del tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia a principios de este mes ofrece la oportunidad de alcanzar un "mejor acuerdo" que también incluya a China.

Según Yeaw, el "principal defecto" del Nuevo START fue no haber tenido en cuenta la acumulación sin precedentes, deliberada, rápida y opaca de su arsenal nuclear por parte de China. "Creemos que China puede alcanzar la paridad nuclear en cuatro o cinco años", añadió, sin proporcionar más detalles.

(ANSA).