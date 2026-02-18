Nuclear: EE.UU. alerta sobre posible ensayo nuclear encubierto de China

Funcionarios estadounidenses señalaron que análisis de inteligencia y observaciones técnicas detectaron actividades en instalaciones del oeste chino que, según Washington, podrían ser compatibles con preparativos para pruebas relacionadas con armamento nuclear

De acuerdo con las autoridades, la información incluye datos derivados de imágenes satelitales, monitoreo técnico y otras fuentes de inteligencia, que mostrarían trabajos de infraestructura, movimientos logísticos y modificaciones en sitios utilizados históricamente para programas nucleares

Estados Unidos sostiene que estos indicios generan preocupación sobre el cumplimiento de compromisos internacionales destinados a limitar los ensayos nucleares y preservar la estabilidad estratégica global

El gobierno estadounidense no indicó que se haya producido una detonación confirmada, pero advirtió que determinadas actividades podrían facilitar el desarrollo o perfeccionamiento de capacidades nucleares avanzadas

China ha rechazado reiteradamente acusaciones similares en el pasado y sostiene que su doctrina nuclear es estrictamente defensiva, basada en un principio de disuasión mínima y en el compromiso de no utilizar armas nucleares en primer lugar

Pekín afirma además que respeta sus obligaciones internacionales y acusa a Washington de exagerar amenazas para justificar su propio fortalecimiento militar en Asia-Pacífico

La revelación de los nuevos datos se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, marcada por disputas comerciales, rivalidad tecnológica y fricciones militares en el Indo-Pacífico

El tema nuclear se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación estratégica para Washington, que considera que la rápida modernización del arsenal chino podría alterar el equilibrio de disuasión global

Según estimaciones del Departamento de Defensa estadounidense, China estaría expandiendo su capacidad nuclear a un ritmo acelerado y podría superar las 1.000 ojivas en la próxima década

Informes del Pentágono también han señalado la construcción de nuevos campos de silos para misiles balísticos intercontinentales, así como el desarrollo de sistemas hipersónicos y submarinos nucleares más avanzados

Analistas de seguridad sostienen que el aumento del arsenal chino responde a la percepción de vulnerabilidad frente a los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses y a la necesidad de asegurar una capacidad de segundo golpe

Estados Unidos, por su parte, mantiene el mayor arsenal nuclear operativo del mundo junto con Rusia y continúa modernizando su triada nuclear, que incluye misiles terrestres, submarinos y bombarderos estratégicos

La disputa sobre posibles ensayos o preparativos nucleares se produce además en un momento de debilitamiento del régimen global de control de armamentos, tras la erosión de varios tratados bilaterales entre Washington y Moscú

Expertos en no proliferación advierten que la falta de acuerdos multilaterales que incluyan a China complica los esfuerzos internacionales para limitar el desarrollo de armas nucleares

Washington ha insistido en la necesidad de incorporar a Pekín en futuros marcos de control de armamentos, una propuesta que China ha rechazado argumentando que su arsenal sigue siendo significativamente menor que el de Estados Unidos y Rusia

El debate nuclear se suma a otras áreas de fricción entre ambas potencias, incluyendo el estatus de Taiwán, la militarización del mar de China Meridional, la competencia por la supremacía tecnológica y las restricciones comerciales

Las tensiones también se reflejan en el aumento de maniobras militares en la región y en el fortalecimiento de alianzas estratégicas estadounidenses con países como Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia

En este contexto, funcionarios estadounidenses subrayan que cualquier avance no transparente en programas nucleares incrementa el riesgo de errores de cálculo y de escalada estratégica

China, por su parte, acusa a Estados Unidos de mantener una mentalidad de confrontación propia de la Guerra Fría y de utilizar la narrativa de amenaza para contener su ascenso global (ANSA)