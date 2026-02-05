Nuclear: EEUU-Rusia "cerca de un acuerdo" de armas nucleares

El New START, el último tratado vigente sobre el tema entre ambos países, expiró oficialmente el 5 de febrero, y una prórroga ya no es técnicamente posible. Y se corre el riesgo de una nueva carrera armamentista, como también advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres

Según el sitio web Axios, Washington y Moscú están cerca de un entendimiento informal para respetar el New START después de su vencimiento, durante al menos seis meses, durante los cuales se podrá negociar un nuevo pacto

Empero, el plan aún requiere la aprobación de ambos presidentes y, en cualquier caso, sería un acuerdo de "apretón de manos", por lo que no sería legalmente vinculante. Mientras tanto, Pekín, repetidamente implicado por Estados Unidos, descartó participar en las conversaciones sobre armas nucleares en esta etapa

Las conversaciones tuvieron lugar durante las últimas 24 horas en Abu Dabi, donde los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, negociaron el New START con funcionarios rusos en el marco de las conversaciones sobre el conflicto bélico en Ucrania, durante las cuales Vladimir Putin planteó repetidamente la amenaza de un ataque nuclear

Los coloquios se llevaron a cabo sin la participación activa de funcionarios del Departamento de Estado especializados en control de armamentos. "Hemos acordado con Rusia trabajar de buena fe e iniciar conversaciones sobre la manera de actualizarlo", declaró un funcionario estadounidense. Otra fuente añadió que, en la práctica, ambas partes acordarían cumplir los términos del pacto durante al menos seis meses, periodo durante el cual se negociará un posible nuevo tratado

En el interín, quizás para evitar posibles incidentes, el Comando Europeo de Estados Unidos anunció la reanudación del diálogo militar entre Washington y Moscú, suspendido en 2021 antes de la invasión rusa de Ucrania. "Mantener el diálogo militar es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo se puede lograr mediante la fuerza, y proporciona un medio para aumentar la transparencia y la desescalada", expuso el Comando

La decisión se tomó además tras el "progreso productivo y constructivo" en las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Abu Dabi. El Kremlin expresó su "lamento" por la expiración del tratado, y el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores se quejó de que "nuestras propuestas fueron ignoradas deliberadamente" después de que Putin propusiera una prórroga de un año. "Se acerca el invierno", advirtió el expresidente ruso Dmitri Medvédev, al publicar una captura de pantalla de la serie de televisión Game of Thrones

Sin embargo, Moscú sigue "dispuesto a dialogar con Estados Unidos si Washington responde de forma constructiva"

La principal razón de la reticencia de la Casa Blanca a extender el New START es que el tratado no vincula a Pekín, que cuenta con un arsenal mucho menor, pero en rápido crecimiento, como el secretario de Estado, Marco Rubio, "Trump ha sido claro en el pasado: para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer alguna cosa que no incluya a China"

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín aclaró con frialdad: "Las capacidades nucleares de China son de una escala totalmente diferente a las de Estados Unidos y Rusia, y por lo tanto, no participará en las negociaciones... en esta fase"

Algunos expertos creen que un acuerdo trilateral de control de armas no puede funcionar, dadas las diferencias entre los arsenales actuales, pero que las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y China son posibles en el futuro. Trump habló con el presidente chino, Xi Jinping, el miércoles, aunque el control de armamentos no se mencionó en los informes oficiales

No obstante, podría incluirse en la agenda de la visita del magnate a China en abril. (ANSA)