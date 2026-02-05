Nuclear: el tratado EE. UU.-Rusia que limita los arsenales de los actores nucleares

El acuerdo fue firmado el 8 de abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de ambos países, Barack Obama y Dmitri Medvédev, y entró en vigor el 5 de febrero de 2011. Sustituyendo a los anteriores START 1 y 2 (este último nunca activado) y al Tratado de Moscú de 2002 (SORT), el pacto limitó efectivamente la capacidad nuclear máxima que ambas potencias podían desplegar a aproximadamente el 30%. Según las estimaciones más fiables, controlan entre el 85% y el 90% de los arsenales nucleares mundiales.

LÍMITES EN LAS ARMAS DESPLEGADAS: El texto del Nuevo START estipula que Estados Unidos y Rusia no pueden desplegar más de 1550 ojivas nucleares y 700 misiles y bombarderos capaces de transportar armas nucleares, respectivamente.

PROCESO DE VERIFICACIÓN: El pacto también describe varios procedimientos para verificar su implementación: por ejemplo, prevé 18 inspecciones anuales in situ, intercambios periódicos de datos y el establecimiento de una comisión bilateral especializada.

Washington afirma haber verificado el cumplimiento ruso del Nuevo START "cada año". Sin embargo, Moscú sostiene que, desde 2018, Estados Unidos ha "superado persistentemente los límites máximos establecidos".

TAMAÑO DEL ARSENAL RESPECTIVO: Los datos más recientes proporcionados por ambas partes corresponden al 1 de septiembre de 2022 para Rusia y al 1 de marzo de 2023 para Estados Unidos.

Moscú afirmó controlar 1549 ojivas nucleares desplegadas y 540 sistemas vectores, mientras que Washington citó 1419 ojivas y 662 sistemas vectores. Rusia no ha proporcionado más actualizaciones desde que suspendió su participación en el Nuevo START en febrero de 2023, aunque ha asegurado su intención de seguir cumpliéndolo hasta su vencimiento.

Posteriormente, Washington proporcionó "voluntariamente" una nueva actualización de sus datos.

CIFRAS INDEPENDIENTES: El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, considerado una de las fuentes más fiables en la materia, estima que, en enero de 2025, EE UU mantenía 1770 ojivas desplegadas y poseía un total de 5177 (incluyendo las no desplegadas o retiradas), mientras que Rusia contaba con 1718 ojivas desplegadas y un arsenal total de 5459 ojivas. (ANSA).