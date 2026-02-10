Nuclear: Irán, "con EEUU negociamos la cuestión nuclear"

"La parte estadounidense también llegó a la conclusión de que las conversaciones deben centrarse en la cuestión nuclear", añadió.

"En mi opinión, el tema tiene solución. Si la preocupación de los estadounidenses es que Irán no avance hacia la adquisición de un arma nuclear, la cuestión puede abordarse.

Pero si se introducen en las negociaciones cuestiones más allá de esto, el proceso podría tropezar con dificultades."

"En este momento, la parte norteamericana piensa de manera más realista. En el pasado vinculaban las cuestiones militares y de misiles con el aspecto nuclear, pero ahora sólo hablan de la cuestión nuclear, lo cual es un enfoque racional. Los temas militares no tienen nada que ver con la cuestión nuclear", dijo Larijani (ANSA).