Nuclear: Irán rechaza exportar uranio pero está listo para diluirlo

Lo afirman fuentes iraníes citadas por The Guardian, que enfatiza que la propuesta será el núcleo de la oferta que se espera que Teherán presente a Estados Unidos en los próximos días, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa si utilizar su vasta flota naval en Medio Oriente para atacar a ese país del Golfo Pérsico.

Irán cuenta actualmente con reservas de uranio enriquecido al 60%, cercano al grado de uso militar, pero está dispuesto a reducir su pureza al 20% o menos. Se discutió la posibilidad de enviar las reservas a Rusia y vincular el programa de enriquecimiento nacional de Irán a un consorcio extranjero, pero fuentes iraníes insisten en que la idea de un consorcio aún no se ha planteado.

Medios nacionales cercanos al gobierno citaron a un diplomático iraní: "durante las negociaciones, enfatizamos esta postura: los materiales nucleares no saldrán del país". La oferta iraní probablemente determinará si Trump se siente obligado finalmente a lanzar una acción militar contra Irán.

(ANSA).