Nuclear: Trump quiere a China en el Nuevo START, Moscú presiona a París y Londres

Mientras tanto, Moscú ha propuesto incluir a Francia y Gran Bretaña en las negociaciones, pero Londres parece no mostrar interés.

La presión estadounidense sobre China en materia de armas nucleares se deriva del vacío creado por la expiración del tratado Nuevo START, que exigía a Estados Unidos y Rusia (que poseen el 80% del arsenal mundial) limitar sus arsenales nucleares a 1.550 ojivas cada uno: el último tratado internacional que estableció un consenso entre países.

Donald Trump rechazó la propuesta de Vladímir Putin de mantener las antiguas restricciones un año más, pero pidió un "tratado nuevo, mejorado y modernizado" que frenara las "reiteradas violaciones rusas" y tuviera en cuenta el creciente arsenal mundial.

China se encuentra particularmente en la mira, ya que ha aprovechado la "restricción legalmente vinculante entre Estados Unidos y Rusia para comenzar a expandir su capacidad a un ritmo histórico" y está "en camino de tener más de 1.000 ojivas para 2030", advirtió el subsecretario de Defensa estadounidense, Thomas DiNanno. En este nuevo escenario, "el control de armas ya no puede ser un asunto bilateral" y "nadie tiene mayor responsabilidad que China para ayudar a garantizar la estabilidad estratégica", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

La respuesta, ofrecida por Shen Jian, embajador ante el organismo de la ONU para el desarme en Ginebra, no fue conciliadora: "nuestras capacidades nucleares no son ni remotamente comparables a las de Estados Unidos o Rusia", por lo que les corresponde "seguir cumpliendo con sus responsabilidades especiales y primordiales en materia de desarme".

En un juego de espejos, Moscú ha dejado claro que ya no se siente obligado por el Nuevo START por las mismas razones citadas por Estados Unidos: las reglas, para ser creíbles, también deben involucrar a otros actores. Por lo tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió: "estamos preparados para cualquier escenario".

En este juego, Rusia mira hacia Francia y Gran Bretaña.

No es casualidad que sean los únicos países europeos con arsenal nuclear y estén alineados con Kiev. Sin embargo, la solicitud del Kremlin no parece haber sido aceptada. Londres "mantiene un poder disuasorio mínimo" y, por lo tanto, las negociaciones sobre control de armas deberían centrarse en "los estados con los mayores arsenales, China, Rusia y Estados Unidos", declaró el embajador en Ginebra, David Riley.

La postura de París es más ambigua: "reiteramos nuestro apoyo a la contención de armas estratégicas entre los estados con los mayores arsenales", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot (ANSA).