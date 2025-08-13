Nuclear: Ultimátum a Irán, "acuerdo o vuelven las sanciones"

Los tres países europeos reiteraron sus amenazas a finales de julio, enviando una carta conjunta a las Naciones Unidas, que fue entregada al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres. La carta fue reportada inicialmente por el periódico británico Financial Times.

Los tres ministros de Relaciones Exteriores de Berlín, Johann Wadephul; París, Jean-Noël Barrot; y Londres, David Lammy, afirmaron estar "plenamente comprometidos con una resolución diplomática de la crisis causada por el programa nuclear iraní", y aclararon que "desean continuar las conversaciones para alcanzar una solución negociada".

Los tres países europeos expresaron que seguían vinculados por el acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní (PAIC), bajo los auspicios de la ONU.

Sin embargo, dicho entendimiento, recuerdan, incluía una cláusula de "snapback" (reinicio rápido), un mecanismo que cancela la suspensión de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Teherán antes de 2015 en caso de que se demostrara el incumplimiento por parte de Irán de las disposiciones del pacto. Esto es algo que ha sucedido y ha sido confirmado por el OIEA en los últimos años.

La suspensión de las sanciones siguió al tratado firmado diez años atrás, tratado por el cual Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump se retiró unilateralmente en 2018, provocando una espiral de tensión.

La resolución 2231 de la ONU, que suspendía estas sanciones, expira el próximo 18 de octubre, y con ella la posibilidad de invocar el mecanismo de "reinicio rápido".

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, cuestionó el 20 de julio la facultad de los países del E3 (el formado Francia-Reino Unido-Alemania) para activar el mecanismo de sanciones.

En su carta, Wadephul, Barrot y Lammy descartan estas afirmaciones como completamente "infundadas". Y el mecanismo, tras la prórroga de un mes concedida en julio, se activará esta vez sin nuevas prórrogas —amenaza el "tridente" europeo— si Teherán no da señales claras de su intención de volver a la mesa de negociaciones antes del 29 de agosto.

Teherán insiste en el hecho de que su programa está destinado exclusivamente a fines energéticos civiles, pero la Agencia para la Energía Atómica de la ONU (AIEA), con la que Teherán interrumpió cada colaboración luego del raid israelo-norteamericano de junio, asegura que el enriquecimiento del uranio en las centrífugas llegó a una pureza del 60%, enormemente superior al límite de enriquecimiento establecido en el acuerdo nuclear de 2015, aunque todavía es inferior al 890% que es considerado el umbral de pureza requerido para fabricar la bomba atómica.

Irán, que luego del ataque precisó que está disponible para discutir, no tiene intención de ceder en la cancelación total de su programa de enriquecimiento, lo cual considera un derecho.

Y es precisamente este punto el que bloquea a la diplomacia.

(ANSA).